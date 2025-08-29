Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой
Георгий подпишет соглашение с орлами до 2030 года
22-летний хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков в ближайшее время сменит клубную прописку и станет игроков португальской Бенфики.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, контракт Судакова с орлами будет рассчитан до 2030 года.
Георгий уже согласовал все личные условия с Бенфикой. Ожидается, что 29 августа украинец отправится в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра.
По информации Фабрицио Романо, Бенфика заплатит Шахтеру за игрока сборной Украины 27 миллионов евро + 5 млн в качестве бонусов. Также горняки получат более 20% от последующей продажи Судакова.
В составе Бенфики выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, который ранее также играл за Шахтер. В среду , 27 числа, лиссабонский гранд квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов, одолев Фенербахче в четвертом раунде квалификации (0:0, 1:0).
Georgiy #Sudakov has agreed personal terms with #Benfica for a contract until 2030. #transfers https://t.co/Wcveq3qGMC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2025
