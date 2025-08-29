Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 06:36 |
Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой

Георгий подпишет соглашение с орлами до 2030 года

Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летний хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков в ближайшее время сменит клубную прописку и станет игроков португальской Бенфики.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, контракт Судакова с орлами будет рассчитан до 2030 года.

Георгий уже согласовал все личные условия с Бенфикой. Ожидается, что 29 августа украинец отправится в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра.

По информации Фабрицио Романо, Бенфика заплатит Шахтеру за игрока сборной Украины 27 миллионов евро + 5 млн в качестве бонусов. Также горняки получат более 20% от последующей продажи Судакова.

В составе Бенфики выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, который ранее также играл за Шахтер. В среду , 27 числа, лиссабонский гранд квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов, одолев Фенербахче в четвертом раунде квалификации (0:0, 1:0).

Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Повреждение? Спазмировались ноги, немного не выдержали»
