Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой

22-летний хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков в ближайшее время сменит клубную прописку и станет игроков португальской Бенфики.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, контракт Судакова с орлами будет рассчитан до 2030 года.

Георгий уже согласовал все личные условия с Бенфикой. Ожидается, что 29 августа украинец отправится в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра.

По информации Фабрицио Романо, Бенфика заплатит Шахтеру за игрока сборной Украины 27 миллионов евро + 5 млн в качестве бонусов. Также горняки получат более 20% от последующей продажи Судакова.

В составе Бенфики выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, который ранее также играл за Шахтер. В среду , 27 числа, лиссабонский гранд квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов, одолев Фенербахче в четвертом раунде квалификации (0:0, 1:0).