Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Бенфика
27.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 августа 2025, 23:59 | Обновлено 28 августа 2025, 00:02
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ

В ответном матче Q4 орлы добыли минимальную победу 1:0 благодаря голу Актюркоглу

Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа прошел ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Фенербахче [первый поединок – 0:0].

Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 35-й минуте забил Керем Актюркоглу. В первом тайме рефери отменил два гола орлов (из-за офсайда и из-за фола).

Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Андерсона Талиски на 82-й – бразилец получил две желтые за три минуты.

В стартовом составе Бенфики вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота сухими.

Бенфика выиграла противостояние у Фенербахче и вышла в основной этап Лиги чемпионов. Подопечные Жозе Моуриньо осенью будут выступать в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 27 августа

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый поединок – 0:0]

Гол: Актюркоглу, 35

Удаление: Талиска, 82

По теме:
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Шотландский позор. Брюгге забил 6 мячей в ворота Рейнджерс в отборе ЛЧ
Все было легко. Копенгаген вышел в основной раунд ЛЧ, выбив Базель
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Карабах вибив Ференцварош з Кащуком. Чого не пишете?
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних
Чому не написали як круто Трубін зіграв на нуль при нулі ударів в створ від Фенербахче 
Ответить
0
Manul
Це вже скільки там матчів підряд триває суха серія в Трубіна?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
X
Фантастична звитяга! Здолати Особливого це дорого коштує. Та ще й на нуль від Труби !
Ответить
-1
Onil
Молодці, вітаємо .
Ответить
-1
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Рады за Толю! Без лишних слов:
Вывел в ЛЧ ⚒️Дончанин орлов! ☺️🥳
❤️🦅🦅🦅
Ответить
-2
GroundUnder
шо с лицом, Особенный?
Ответить
-3
