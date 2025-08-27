Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
В ответном матче Q4 орлы добыли минимальную победу 1:0 благодаря голу Актюркоглу
27 августа прошел ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Фенербахче [первый поединок – 0:0].
Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 35-й минуте забил Керем Актюркоглу. В первом тайме рефери отменил два гола орлов (из-за офсайда и из-за фола).
Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Андерсона Талиски на 82-й – бразилец получил две желтые за три минуты.
В стартовом составе Бенфики вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота сухими.
Бенфика выиграла противостояние у Фенербахче и вышла в основной этап Лиги чемпионов. Подопечные Жозе Моуриньо осенью будут выступать в Лиге Европы.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 27 августа
Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый поединок – 0:0]
Гол: Актюркоглу, 35
Удаление: Талиска, 82
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао
Португальский клуб планирует сделать предложение по отношению к украинцу
Вывел в ЛЧ ⚒️Дончанин орлов! ☺️🥳
❤️🦅🦅🦅