Лига Чемпионов
Бенфика
27.08.2025 22:00 - : -
Фенербахче
Лига чемпионов
26 августа 2025, 19:31
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 27 августа и начнется в 22:00 по Киеву

Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

27 августа на Да Луш пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Бенфика встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда относится к троице грандов португальского футбола. Но вот уже пару раз она была второй - опережали Порту, но уступали в гонке за первое место в Примейре Спортингу. Правда, в прошлом сезоне за счет серии пенальти, выигранной Трубиным, получилось обыграть соседа. А сейчас стартовали с победы в очередном дерби, уже в Суперкубке Португалии.

Параллельно уверенно подопечные Бруну Лаже добивались успехов в Лиге чемпионов. Получилось дважды, по 2:0, побеждать в предыдущем раунде квалификации, хотя там был соперник из топ-чемпионата - Ницца. Пройдя французов, на прошлой неделе клуб из Лиссабона отправился в Стамбул, где всегда непросто по умолчанию. Но Трубин продолжал и там оставаться этом сезоне непробиваемым - его сэйвы позволили добыть стратегически удачный результат, нулевую ничью. Но все равно дома нужно побеждать и, значит, забивать.

Фенербахче

Клуб год назад заманил в Стамбул Моуринью. Тогда это вызвало громадные ожидания, но в итоге оказалось, что нынешний Жозе не способен навязать реальную конкуренцию Галатасараю - снова в итоге было только второе место, которое уже по счету (а трофей не берут в Суперлиге с 2014-го года), да и в других турнирах были скромные результаты. Кстати, первая неудача была именно в квалификации Лиги чемпионов.

Сейчас турецкий гранд может наступить на те же грабли, что были в 2024-м году. Хотя Фейеноорду в первом поединке даже проиграли, 1:2, но потом устроили разгром 5:2 в ответном поединке. Но тогда дома заканчивали, а сейчас первый поединок с этим соперником уже принес нулевую ничью.

Статистика личных встреч

До нынешнего раунда квалификации в еврокубках пересекались трижды. И у португальцев было три победы при двух поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что, не пропустив в гостях, Бенфика выиграет дома. Поверим в такой итог и ставим на победу португальцев в основное время (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
27 августа 2025 -
22:00
Фенербахче
Жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций объединены в одно шоу
Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины
Сигма – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бенфика Фенербахче Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
