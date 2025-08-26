Бенфика – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию второго матча Q4 Лиги чемпионов
20 августа состоится второй матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Фенербахче (Турция).
Поединок пройдет на Да Луж в Лиссабоне. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что за «Бенфику» играет футболист сборной Украины Анатолий Трубин.
В первом поединке в Турции команды сыграли 0:0.
Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
