20 августа состоится второй матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Фенербахче (Турция).

Поединок пройдет на Да Луж в Лиссабоне. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что за «Бенфику» играет футболист сборной Украины Анатолий Трубин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Турции команды сыграли 0:0.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Бенфика – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция