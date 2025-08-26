Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бенфика
27.08.2025 22:00 - : -
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 августа 2025, 18:21 |
62
0

Бенфика – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго матча Q4 Лиги чемпионов

26 августа 2025, 18:21 |
62
0
Бенфика – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

20 августа состоится второй матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Фенербахче (Турция).

Поединок пройдет на Да Луж в Лиссабоне. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что за «Бенфику» играет футболист сборной Украины Анатолий Трубин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Турции команды сыграли 0:0.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Бенфика – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Фенербахче
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Фенербахче Бенфика смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
