Бенфика – Фенербахче – 1:0. Орлы долетели до Лиги чемпионов. Видео гола
Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги чемпионов 2025/26
27 августа прошел ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Фенербахче [первый поединок – 0:0].
Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В стартовом составе Бенфики вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота сухими.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 27 августа
Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый поединок – 0:0]
Гол: Актюркоглу, 35
Удаление: Талиска, 82
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Актюркоглу, 35 мин.
События матча
