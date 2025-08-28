Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Фенербахче – 1:0. Орлы долетели до Лиги чемпионов. Видео гола
Лига Чемпионов
Проходит дальше Бенфика
27.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Фенербахче
Лига чемпионов
Бенфика – Фенербахче – 1:0. Орлы долетели до Лиги чемпионов. Видео гола

Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги чемпионов 2025/26

Бенфика – Фенербахче – 1:0. Орлы долетели до Лиги чемпионов. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа прошел ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Фенербахче [первый поединок – 0:0].

Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе Бенфики вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота сухими.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 27 августа

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый поединок – 0:0]

Гол: Актюркоглу, 35

Удаление: Талиска, 82

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Актюркоглу, 35 мин.

События матча

82’
Андерсон Талиска (Фенербахче) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
Веен – Бавария – 2:3. Как забил Кейн на 90+4-й минуте. Видео голов и обзор
Итоги Q4 Лиги чемпионов. Бенфика с Трубином идет дальше, успех Азербайджана
Обмен уколами: Сельта и Бетис разошлись миром. Почему матч был перенесен?
Бенфика Фенербахче видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Керем Актюркоглу Андерсон Талиска удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
