Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент гранда, обвиняемый в употреблении кокаина, выступил с заявлением
Турция
24 декабря 2025, 21:51 |
446
1

Президент гранда, обвиняемый в употреблении кокаина, выступил с заявлением

Садеттин Саран отрицает употребление веществ

24 декабря 2025, 21:51 |
446
1 Comments
Президент гранда, обвиняемый в употреблении кокаина, выступил с заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Садеттин Саран

Президент турецкого гранда «Фенербахче» Садеттин Саран прокомментировал обвинения в употреблении кокаина:

«Официальное обращение к общественности.

В связи с новостями возникла необходимость проинформировать общественность.

Прежде всего, хочу четко и ясно заявить: я никогда в жизни не употреблял вещество, которое, по утверждениям, дало положительный результат во время теста в Институте судебной медицины. Не то что употреблять, даже близко не видел это вещество.

Эти обвинения являются откровенной клеветнической кампанией, направленной против меня, моих личных прав и репутации, а также имеют целью подорвать авторитет организаций, которые я представляю.

Я открыто заявляю, что в этом процессе готов снова немедленно и без колебаний предоставить любые образцы для анализа.

В связи с этим в прокуратуру, ведущую расследование, будет подано официальное ходатайство о повторном проведении указанного теста в Институте судебной медицины. Вместе с тем, все соответствующие тесты будут максимально оперативно проведены в независимых международных сертифицированных лабораториях, а их результаты будут представлены общественности.

Хочу еще раз особо подчеркнуть: я не имею никаких опасений относительно установления истины научными методами в соответствии с мировыми стандартами.

В то же время, серьезное внимание должно быть уделено тому факту, что информация, касающаяся дела с ограничением на разглашение, была опубликована одновременно и координационно на некоторых площадках, когда якобы был получен результат теста.

Я полностью убежден, что правда рано или поздно станет известна, а процесс будет завершен честно и прозрачно в рамках принципов правового государства».

Ранее сообщалось о том, что Арда Туран хочет видеть в «Шахтере» вингера «Фенербахче».

По теме:
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Турецкий скандал. Задержан президент Фенербахче: провалил тест на наркотики
Фенербахче чемпионат Турции по футболу наркотики кокаин
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН
Футбол | 24 декабря 2025, 21:32 0
Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН
Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН

В Кубке африканских наций еще один фаворит взял три очка

Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Футбол | 24 декабря 2025, 09:45 6
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать

Артем, кроме клубов АПЛ, имеет возможность переехать в Саудовскую Аравию

30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
Футбол | 24.12.2025, 17:20
30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24.12.2025, 12:41
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Футбол | 24.12.2025, 07:54
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Сліди кокаїну знайшли на волоссі. 
Може не вживав, а мішки з Південної Америки розвантажував? 
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 55
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 9
Футбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем