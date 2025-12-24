Президент гранда, обвиняемый в употреблении кокаина, выступил с заявлением

Президент турецкого гранда «Фенербахче» Садеттин Саран прокомментировал обвинения в употреблении кокаина:

«Официальное обращение к общественности.

В связи с новостями возникла необходимость проинформировать общественность.

Прежде всего, хочу четко и ясно заявить: я никогда в жизни не употреблял вещество, которое, по утверждениям, дало положительный результат во время теста в Институте судебной медицины. Не то что употреблять, даже близко не видел это вещество.

Эти обвинения являются откровенной клеветнической кампанией, направленной против меня, моих личных прав и репутации, а также имеют целью подорвать авторитет организаций, которые я представляю.

Я открыто заявляю, что в этом процессе готов снова немедленно и без колебаний предоставить любые образцы для анализа.

В связи с этим в прокуратуру, ведущую расследование, будет подано официальное ходатайство о повторном проведении указанного теста в Институте судебной медицины. Вместе с тем, все соответствующие тесты будут максимально оперативно проведены в независимых международных сертифицированных лабораториях, а их результаты будут представлены общественности.

Хочу еще раз особо подчеркнуть: я не имею никаких опасений относительно установления истины научными методами в соответствии с мировыми стандартами.

В то же время, серьезное внимание должно быть уделено тому факту, что информация, касающаяся дела с ограничением на разглашение, была опубликована одновременно и координационно на некоторых площадках, когда якобы был получен результат теста.

Я полностью убежден, что правда рано или поздно станет известна, а процесс будет завершен честно и прозрачно в рамках принципов правового государства».

