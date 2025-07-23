ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря
Мысак вернулся во Львов
Клуб УПЛ Карпаты на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Романом Мысаком. О сроке договора информации нет.
Львовский клуб пригласил 33-летнего Мысака после того, как на днях продал вратаря Якова Кинарейкина в Вильярреал.
Мысак родился во Львове и является воспитанником СДЮШОР Карпаты. За основную команду зелено-белых Мысак провел 62 матча. Вызывался в молодежную сборную Украины (два матча, без пропущенных голов).
Опытный вратарь также играл за Крымтеплицу (Молодежное), Орхус (Дания), Рух, Десну (Чернигов), Алашкерт (Армения) и Днепр-1.
В сентябре 2023 подписал соглашение с Колосом, игроком которого был до недавнего времени.
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