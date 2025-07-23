ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря

Клуб УПЛ Карпаты на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Романом Мысаком. О сроке договора информации нет.

Львовский клуб пригласил 33-летнего Мысака после того, как на днях продал вратаря Якова Кинарейкина в Вильярреал.

Мысак родился во Львове и является воспитанником СДЮШОР Карпаты. За основную команду зелено-белых Мысак провел 62 матча. Вызывался в молодежную сборную Украины (два матча, без пропущенных голов).

Опытный вратарь также играл за Крымтеплицу (Молодежное), Орхус (Дания), Рух, Десну (Чернигов), Алашкерт (Армения) и Днепр-1.

В сентябре 2023 подписал соглашение с Колосом, игроком которого был до недавнего времени.