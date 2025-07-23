Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 17:40 | Обновлено 23 июля 2025, 18:01
1236
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря

Мысак вернулся во Львов

23 июля 2025, 17:40 | Обновлено 23 июля 2025, 18:01
1236
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря
ФК Карпаты. Роман Мысак

Клуб УПЛ Карпаты на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Романом Мысаком. О сроке договора информации нет.

Львовский клуб пригласил 33-летнего Мысака после того, как на днях продал вратаря Якова Кинарейкина в Вильярреал.

Мысак родился во Львове и является воспитанником СДЮШОР Карпаты. За основную команду зелено-белых Мысак провел 62 матча. Вызывался в молодежную сборную Украины (два матча, без пропущенных голов).

Опытный вратарь также играл за Крымтеплицу (Молодежное), Орхус (Дания), Рух, Десну (Чернигов), Алашкерт (Армения) и Днепр-1.

В сентябре 2023 подписал соглашение с Колосом, игроком которого был до недавнего времени.

По теме:
Разница в классе. Верес не оставил шансов Подолью в товарищеской игре
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань вернул в Полесье игрока Александрии
Феникс-Мариуполь подписал ещё двух новичков
Роман Мысак Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Футбол | 22 июля 2025, 22:23 0
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ

ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Бокс | 23 июля 2025, 01:00 2
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»

Хорватский супертяжеловес поделился мыслями о бое

Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 23.07.2025, 17:27
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Бокс | 23.07.2025, 09:05
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Футбол | 23.07.2025, 11:40
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
21.07.2025, 20:47 10
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00
Бокс
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
22.07.2025, 07:35 8
Футбол
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
22.07.2025, 11:20
Бокс
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 6
Бокс
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
21.07.2025, 20:54 6
Футбол
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
22.07.2025, 14:29
Футбол
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
22.07.2025, 11:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем