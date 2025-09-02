Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с экс-игроком Динамо, попавшим в ДТП
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с экс-игроком Динамо, попавшим в ДТП

Павел Ориховский стал свободным агентом

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с экс-игроком Динамо, попавшим в ДТП
ФК Колос. Павел Ориховский

Ковалевский «Колос» официально объявил о расторжении контракта с украинским полузащитником Павлом Ориховским. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Наш клуб искренне благодарит Павла Ориховского за профессионализм на тренировках, за яркую и вдохновенную игру в футболке «Колоса» и желает всего лучшего в дальнейшей игровой карьере», – говорится в сообщении.

Полузащитник присоединился к «Колосу» летом 2019 года по арендному соглашению с киевским «Динамо», а через полгода подписал полноценный контракт с ковалевским клубом. За «Колос» Павел сыграл 123 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач.

Павел Ориховский попал в ДТП в июле этого года. Долгое время было вне футбола, но постепенно его состояние здоровья улучшалось, что дает основания надеяться на его возвращение в строй уже в октябре.

Павел Ориховский Колос Ковалевка расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
MaximusOne
Не дуже хороший вчинок 
