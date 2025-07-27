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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 18:38 | Обновлено 27 июля 2025, 19:04
1805
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус один. Клуб УПЛ продолжает терять игроков

Святослав Ванивский стал игроком польской «Стали» из Жешува

27 июля 2025, 18:38 | Обновлено 27 июля 2025, 19:04
1805
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус один. Клуб УПЛ продолжает терять игроков
ФК Сталь. Святослав Ванивский

Украинский голкипер Святослав Ванивский официально стал игроком польской «Стали» из Жешува. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 20-летний голкипер присоединился к представителю Первой лиги (второму по силе дивизиона) в статусе свободного агента, подписав контракт на два сезона с возможностью пролонгации еще на год.

До перехода в Польшу Ванивский играл за «Рух-2», снятый с чемпионата Второй лиги Украины до завершения сезона. В прошлом розыгрыше он успел провести шесть матчей, в которых оформил два «сухих» поединка и пропустил 10 мячей.

Ранее сообщалось, что Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ

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Святослав Ванивский Сталь Жешув трансферы Рух Львов трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник
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