ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус один. Клуб УПЛ продолжает терять игроков

Украинский голкипер Святослав Ванивский официально стал игроком польской «Стали» из Жешува. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 20-летний голкипер присоединился к представителю Первой лиги (второму по силе дивизиона) в статусе свободного агента, подписав контракт на два сезона с возможностью пролонгации еще на год.

До перехода в Польшу Ванивский играл за «Рух-2», снятый с чемпионата Второй лиги Украины до завершения сезона. В прошлом розыгрыше он успел провести шесть матчей, в которых оформил два «сухих» поединка и пропустил 10 мячей.

Ранее сообщалось, что Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ