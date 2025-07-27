ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус один. Клуб УПЛ продолжает терять игроков
Святослав Ванивский стал игроком польской «Стали» из Жешува
Украинский голкипер Святослав Ванивский официально стал игроком польской «Стали» из Жешува. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, 20-летний голкипер присоединился к представителю Первой лиги (второму по силе дивизиона) в статусе свободного агента, подписав контракт на два сезона с возможностью пролонгации еще на год.
До перехода в Польшу Ванивский играл за «Рух-2», снятый с чемпионата Второй лиги Украины до завершения сезона. В прошлом розыгрыше он успел провести шесть матчей, в которых оформил два «сухих» поединка и пропустил 10 мячей.
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