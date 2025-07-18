ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась воспитанником Шахтера

Украинский полузащитник Максим Чех стал игроком киевской «Оболони», сообщают социальные сети клуба.

Срок соглашения между сторонами остается неизвестным. Максим присоединился к «пивоварам» на правах свободного агента после ого, как истек его контракт с «Карпатами».

В прошедшем сезоне Максим Чех на поле не вышел ни разу. Всего в составе львовских «Карпат» 26-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Максим Чех является воспитанником донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощались с Максимом Чехом.