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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 15:10 | Обновлено 18 июля 2025, 15:13
625
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась воспитанником Шахтера

Максим Чех стал игроком киевского клуба

18 июля 2025, 15:10 | Обновлено 18 июля 2025, 15:13
625
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась воспитанником Шахтера
ФК Оболонь. Максим Чех

Украинский полузащитник Максим Чех стал игроком киевской «Оболони», сообщают социальные сети клуба.

Срок соглашения между сторонами остается неизвестным. Максим присоединился к «пивоварам» на правах свободного агента после ого, как истек его контракт с «Карпатами».

В прошедшем сезоне Максим Чех на поле не вышел ни разу. Всего в составе львовских «Карпат» 26-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Максим Чех является воспитанником донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощались с Максимом Чехом.

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Максим Чех Карпаты Львов Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
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