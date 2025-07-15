ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с Максимом Чехом
Украинский хавбек покинул львовский клуб
Львовские «Карпаты» попрощались с украинским хавбеком Максимом Чехом. Об этом сообщает официальный сайт «бело-синих».
26-летний футболист покинул представителя Украинской Премьер-лиги в качестве свободного агента.
«ФК «Карпаты» желает Максиму успехов в дальнейшей карьере!», – сообщение клуба.
В прошедшем сезоне Максим Чех на поле ен вышел ни разу. Всего в составе львовских «Карпат» 26-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Вильярреал» близок к закрытию трансфера украинца.
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