ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с Максимом Чехом

Львовские «Карпаты» попрощались с украинским хавбеком Максимом Чехом. Об этом сообщает официальный сайт «бело-синих».

26-летний футболист покинул представителя Украинской Премьер-лиги в качестве свободного агента.

«ФК «Карпаты» желает Максиму успехов в дальнейшей карьере!», – сообщение клуба.

В прошедшем сезоне Максим Чех на поле ен вышел ни разу. Всего в составе львовских «Карпат» 26-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Вильярреал» близок к закрытию трансфера украинца.