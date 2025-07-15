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  4. Вильярреал близок к закрытию трансфера украинца. Это не Лунин
Испания
15 июля 2025, 17:30 |
867
1

Вильярреал близок к закрытию трансфера украинца. Это не Лунин

Яков Кинайрейкин может стать игроком испанского клуба

15 июля 2025, 17:30 |
867
1
Вильярреал близок к закрытию трансфера украинца. Это не Лунин
ФК Карпаты. Яков Кинайрекйкин

Украинский голкипер львовских «Карпат» Яков Кинайрейкин близок к трансферу в «Вильярреал», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны близки к соглашению по трансферу 21-летнего футболиста. Игрок пройдет медосмотр, после чего переход будет завершен.

Основным вратарем львовского клуба после трансфера Кинарейкина станет Андрей Клищук.

В прошедшем сезоне Яков Кинайрейкин провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге, из которых 5 стали сухими, пропустил 12 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ.

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Яков Кинарейкин Вильярреал Карпаты Львов ТаТоТаке трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Андрей Клищук
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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Shturmgewehr
четвертим воротарем напевно...
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