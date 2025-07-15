Вильярреал близок к закрытию трансфера украинца. Это не Лунин

Украинский голкипер львовских «Карпат» Яков Кинайрейкин близок к трансферу в «Вильярреал», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны близки к соглашению по трансферу 21-летнего футболиста. Игрок пройдет медосмотр, после чего переход будет завершен.

Основным вратарем львовского клуба после трансфера Кинарейкина станет Андрей Клищук.

В прошедшем сезоне Яков Кинайрейкин провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге, из которых 5 стали сухими, пропустил 12 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ.