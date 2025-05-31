ОФИЦИАЛЬНО. Заря расторгла контракт с чемпионом мира U-20
26-летний Алексей Хахлев покинул луганский клуб
«Заря» на своем официальном сайте сообщила о завершении сотрудничества с 26-летним полузащитником Алексеем Хахлевым.
Сообщается, что контракт с футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.
В «Заре» Хахлев пребывал с января 2023 года, и сыграл за команду 25 официальных поединков, в которых голевыми действиями не отличался.
Напомним, в 2019 году Хахлев в составе сборной Украины стал чемпионом мира U-20 на турнире, финальная часть которого проходила на полях Польши.
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