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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря расторгла контракт с чемпионом мира U-20
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 21:20 |
713
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря расторгла контракт с чемпионом мира U-20

26-летний Алексей Хахлев покинул луганский клуб

31 мая 2025, 21:20 |
713
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря расторгла контракт с чемпионом мира U-20
fczorya.com

«Заря» на своем официальном сайте сообщила о завершении сотрудничества с 26-летним полузащитником Алексеем Хахлевым.

Сообщается, что контракт с футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

В «Заре» Хахлев пребывал с января 2023 года, и сыграл за команду 25 официальных поединков, в которых голевыми действиями не отличался.

Напомним, в 2019 году Хахлев в составе сборной Украины стал чемпионом мира U-20 на турнире, финальная часть которого проходила на полях Польши.

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Алексей Хахлев Заря Луганск трансферы УПЛ свободный агент расторжение контракта
Алексей Сливченко Источник: ФК Заря Луганск
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