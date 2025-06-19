Шахтер вернет игрока сборной Украины, которым заинтересовался клуб Ла Лиги

22-летний футболист сборной Украины Олег Очеретько вернется в состав донецкого «Шахтера» и получит шанс закрепиться в первой команде. Атакующий полузащитник провел сезон 2024/25 во львовских «Карпатах», где выступал на правах аренды и сумел показать качественную игру.

По информации источника, новый главный тренер «горняков» Арда Туран лично заинтересован в услугах футболиста, который получит шанс проявить себя на тренировочных сборах.

Турецкий специалист выступил против того, чтобы отдавать Очеретько в очередную аренду.

Стоит отметить, что в услугах полузащитника заинтересован испанский «Эспаньол». Наставник клуба Ла Лиги обращался к главному тренеру сборной Украины U-21 Унаи Мельгосе и расспрашивал об игроке, однако прямых переговоров сдонецким клубом пока не было.

В сезоне 2024/25 Очеретько провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет один млн евро.