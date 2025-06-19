Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер вернет игрока сборной Украины, которым заинтересовался клуб Ла Лиги
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 13:31 | Обновлено 19 июня 2025, 13:51
1273
1

Шахтер вернет игрока сборной Украины, которым заинтересовался клуб Ла Лиги

Олег Очеретько получит шанс от нового главного тренера Арды Турана

19 июня 2025, 13:31 | Обновлено 19 июня 2025, 13:51
1273
1
Шахтер вернет игрока сборной Украины, которым заинтересовался клуб Ла Лиги
ФК Карпаты Львов. Олег Очеретько

22-летний футболист сборной Украины Олег Очеретько вернется в состав донецкого «Шахтера» и получит шанс закрепиться в первой команде. Атакующий полузащитник провел сезон 2024/25 во львовских «Карпатах», где выступал на правах аренды и сумел показать качественную игру.

По информации источника, новый главный тренер «горняков» Арда Туран лично заинтересован в услугах футболиста, который получит шанс проявить себя на тренировочных сборах.

Турецкий специалист выступил против того, чтобы отдавать Очеретько в очередную аренду.

Стоит отметить, что в услугах полузащитника заинтересован испанский «Эспаньол». Наставник клуба Ла Лиги обращался к главному тренеру сборной Украины U-21 Унаи Мельгосе и расспрашивал об игроке, однако прямых переговоров сдонецким клубом пока не было.

В сезоне 2024/25 Очеретько провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет один млн евро.

По теме:
Стала известна судьба многострадального нападающего Полесья. Но есть нюанс
Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье
G2 Esports не подпишет контракт с польским снайпером
Шахтер Донецк Карпаты Львов Олег Очеретько Арда Туран Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ аренда игрока Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, как в Челси отреагировали на выдвинутые обвинения против Мудрика
Футбол | 19 июня 2025, 12:31 0
Известно, как в Челси отреагировали на выдвинутые обвинения против Мудрика
Известно, как в Челси отреагировали на выдвинутые обвинения против Мудрика

Журналист Каве Солхекол заявил, что в клубе были готовы к такому сценарию

Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Футбол | 19 июня 2025, 08:02 12
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025

Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира

Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 07:38
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Динамо изменило цену на Ваната. Форвард может перебраться в Англию
Футбол | 19.06.2025, 12:34
Динамо изменило цену на Ваната. Форвард может перебраться в Англию
Динамо изменило цену на Ваната. Форвард может перебраться в Англию
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2025, 13:11
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Отаман
Дуже добре 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем