Шахтер вернет игрока сборной Украины, которым заинтересовался клуб Ла Лиги
Олег Очеретько получит шанс от нового главного тренера Арды Турана
22-летний футболист сборной Украины Олег Очеретько вернется в состав донецкого «Шахтера» и получит шанс закрепиться в первой команде. Атакующий полузащитник провел сезон 2024/25 во львовских «Карпатах», где выступал на правах аренды и сумел показать качественную игру.
По информации источника, новый главный тренер «горняков» Арда Туран лично заинтересован в услугах футболиста, который получит шанс проявить себя на тренировочных сборах.
Турецкий специалист выступил против того, чтобы отдавать Очеретько в очередную аренду.
Стоит отметить, что в услугах полузащитника заинтересован испанский «Эспаньол». Наставник клуба Ла Лиги обращался к главному тренеру сборной Украины U-21 Унаи Мельгосе и расспрашивал об игроке, однако прямых переговоров сдонецким клубом пока не было.
В сезоне 2024/25 Очеретько провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет один млн евро.
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