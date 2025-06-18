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Молодежные турниры
18 июня 2025, 22:23 | Обновлено 18 июня 2025, 22:25
356
0

Очеретько рассказал, чего не хватило Украине U-21 в матче с нидерландцами

По мнению хавбека, надо было больше бить по воротам и подавать

18 июня 2025, 22:23 | Обновлено 18 июня 2025, 22:25
356
0
Очеретько рассказал, чего не хватило Украине U-21 в матче с нидерландцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Полузащитник сборной Украины U-21 Олег Очеретько рассказал, чего не хватило Украине в матче с Нидерландами U-21 (0:2) на Евро-2025 U-21:

«Считаю, что до первого гола мы играли очень хорошо, выходили из обороны. Надо было больше играть за спину, потому что у них были большие проблемы, когда мы так играли. Думаю, нужно было больше использовать эти возможности.

А так, этот курьезный гол, который нам забили... Ошибка – ничего страшного, мы побежали вперед, но и у них появилось больше пространства, после чего тоже на ошибке пропустили второй мяч.

Стал ли второй пропущенный мяч решающим? Думаю, что на таких турнирах нет точки невозврата. Нужно было больше бить по воротам и подавать. Потому что мы доходили до штрафной зоны, а потом разворачивались назад и начинали все сначала. Если бы мы лучше подавали и били, то, возможно, они бы сами забили в свои ворота или наш нападающий бы забил».

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сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 Олег Очеретько
Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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