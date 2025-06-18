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Евро U21
Нидерланды U21
18.06.2025 19:00 – FT 2 : 0
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18 июня 2025, 21:23 | Обновлено 18 июня 2025, 21:30
3634
3

Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0. Без плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

18 июня 2025, 21:23 | Обновлено 18 июня 2025, 21:30
3634
3
Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0. Без плей-офф. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинцы, которых устраивала и ничья, пропустили два мяча и не сумели ничем ответить. У «оранжевых» отличились Лучано Валенте и Том ван Берген.

Итоговое положение: Дания (7 очков), Нидерланды (4), Украина (3), Финляндия (2).

Дания и Нидерланды вышли в четвертьфинал, а Украина и Финляндия завершили выступление на турнире.

🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня, Прешов

Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0

Голы: Лучано Валенте, 34, Том ван Берген, 57

Видео голов и обзор матча

Инфографика

События матча

81’
Юри Регер (Нидерланды U21) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Том ван Берген (Нидерланды U21).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Лучано Валенте (Нидерланды U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ttt
Дякуємо хлопці. не звертайте уваги якщо хтось вас буде обсірати. Ви головна гордість країни! На бидло не звертайте уваги. Тепер усі на відпочинок дівчата напевно вже зачекались козаків своїх. 
Динамо рулить!  Слава Україні! пану Суркісу подяка за перспективну молодь! 
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+1
stalker digga
Беззубая игра.
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0
vovei
Но тупорылость заметна
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0
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