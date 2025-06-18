Нидерланды U21

Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0. Без плей-офф. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21
18 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21.
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Украинцы, которых устраивала и ничья, пропустили два мяча и не сумели ничем ответить. У «оранжевых» отличились Лучано Валенте и Том ван Берген.
Итоговое положение: Дания (7 очков), Нидерланды (4), Украина (3), Финляндия (2).
Дания и Нидерланды вышли в четвертьфинал, а Украина и Финляндия завершили выступление на турнире.
🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня, Прешов
Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0
Голы: Лучано Валенте, 34, Том ван Берген, 57
Видео голов и обзор матча
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