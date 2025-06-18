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18 июня 2025, 23:35 | Обновлено 18 июня 2025, 23:40
278
3

МЕЛЬГОСА: «В таких матчах решают ошибки в необязательных ситуациях»

Коуч сборной Украины U-21 прокомментировал поражение от нидерландцев

18 июня 2025, 23:35 | Обновлено 18 июня 2025, 23:40
278
3
МЕЛЬГОСА: «В таких матчах решают ошибки в необязательных ситуациях»
УАФ. Унаи Мельгоса

У поєдинку 3-го туру Євро-2025 U-21 молодіжна збірна України поступилася Нідерландам (0:2) і завершила виступ на турнірі.

Після закінчення матчу наставник синьо-жовтих Унаї Мельгоса прокоментував результат гри:

«Це був дуже складний поєдинок, адже ми добре знали високий рівень збірної Нідерландів. В емоційному плані ми розуміли, що або проходимо далі, або вирушаємо додому. Звісно, результат не той, на який ми очікували.

Я думаю, що ми добре розпочали, але в таких матчах багато що вирішують помилки в необов'язкових ситуаціях. Адже потім дуже важко повернутися в гру. Це питання до всіх гравців, а не лише до когось одного чи до однієї ситуації.

Ми маємо розуміти, що Батагов грав не на своїй позиції. У нас були проблеми з певними виконавцями. Ми не могли розраховувати на Салюка, бо він травмувався на вчорашньому тренуванні. Нам треба було адаптуватися. Це було нелегко для Батагова, хоч він і старався.

Я можу підсумувати весь турнір. Кваліфікація була дуже хорошою. Тут у матчі з данцями в нас були шанси, ми заслуговували на більше. Є речі, які треба виправляти».

События матча

81’
Юри Регер (Нидерланды U21) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Том ван Берген (Нидерланды U21).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Лучано Валенте (Нидерланды U21).
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сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 Унаи Мельгоса пресс-конференция
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Dinamit7777
Все як завжди,вирішальні ігри і жопа.
Даже букмекери не давали Голландії великий коофеціент.
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+1
Snooker
Такие ошибки украинцы всегда делают ,привезли по сути сами себе первый гол ,как так можно играть и все время такое повторяется 
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0
Iigor6583
Чомусь голланці у необов'язкових ситуаціях помилок не допускали, а кривоногі завжди допускають. Дивно, як такий бездар як Батагов, грає в топ лізі Туреччини. Невже там не бачать його профнепридатність.
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-1
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