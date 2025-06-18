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18 июня 2025, 02:27 |
28
0

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21

18 июня 2025, 02:27 |
28
0
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Колаж Sport.ua

В среду, 18-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21 в рамках группы D, в котором сразятся Нидерланды и Украина. Матч пройдет в Прешове (Словакия), на поле стадиона «Татран Арена», начало в 19:00.

Первыми в группе мы уже точно не станем, поэтому есть два варианта – не проиграть Нидерландам и выйти на Португалию в плей-офф, или же уступить и покинуть турнир уже после группового этапа. Последнее – крайне нежелательно, но после тяжелых игр против Дании (2:3) и Финляндии (2:0), иных раскладов у команды Унаи Мельгосы не осталось. Еще и без капитана Владимира Бражко предстоит играть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды U21
18 июня 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
Украина не проиграет 1.19 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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