Нидерланды U21

В среду, 18-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21 в рамках группы D, в котором сразятся Нидерланды и Украина. Матч пройдет в Прешове (Словакия), на поле стадиона «Татран Арена», начало в 19:00.

Первыми в группе мы уже точно не станем, поэтому есть два варианта – не проиграть Нидерландам и выйти на Португалию в плей-офф, или же уступить и покинуть турнир уже после группового этапа. Последнее – крайне нежелательно, но после тяжелых игр против Дании (2:3) и Финляндии (2:0), иных раскладов у команды Унаи Мельгосы не осталось. Еще и без капитана Владимира Бражко предстоит играть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.