Нидерланды U21

Во вторник, 18 июня, состоится матч третьего тура молодежного чемпионата Европы, в котором будут играть сборные Нидерландов и Украины. Игра пройдет в Прешове (Словакия) на поле стадиона «Татран», начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Нидерланды U-21

Сборная Нидерландов считалась перед стартом турнира одним из его фаворитов. Команда единственная из всех участников отбора сумела пройти квалификацию на Евро со стопроцентным результатом.

А дальше начались проблемы. В первом матче «оранье» проигрывали Финляндии 0:2, но сумели дожать оппонентов и спасти ничью, а во втором вообще уступили Данию, которая после двух побед гарантировала себе первое место в группе.

Теперь для выхода в плей-офф «оранжевым» нужна только победа, любой другой результат будет автоматически означать вылет из турнира.

Тренер команды Микаэль Райцигер настроен оптимистично:

«Мы создали немало хороших моментов, но не забили, к сожалению, когда мы дарили шансы соперникам, они ими пользовались и забивали, однако если посмотреть матчи и посмотреть статистику, то в обоих поединках у нас было больше шансов, но мы ими не воспользовались. Украина – очень хорошая команда, умеющая и любящая играть в футбол, они играют с сердцем, они пытаются играть в футбол и являются классной командой, которая имеет хорошую идею игры. Конечно, отсутствие Бражко повлияет на игру украинцев, когда хороший игрок не может сыграть, это преимущество. Однако у каждой команды на этом Евро есть проблемы, но у Украины хорошая организация игры, они будут действовать исходя из этого, поэтому они все равно остаются хорошей командой».

Украина U-21

Украина уверенно прошла квалификацию, получила неплохую группу и ожидалось, что к матчу 3 тура все турнирные вопросы будут решены. Но это Украина. У нас уже национальная футбольная традиция – загонять себя практически в тупик и героически искать пути выхода из него, прикладывая все силы.

Вот и в этот раз – матч первого тура против Дании вполне можно было не проиграть и даже выиграть, но сборная не ищет легких путей. Поражение 2:3, тогда победа 2:0 над Финляндией – теперь молодежка в ситуации, когда проигрывать нельзя ни в коем случае, поскольку это будет автоматически означать вылет из турнира, тогда как победа или хотя бы ничья будут означать второе место в группе (первое уже забронировала Дания).

Из четырех забитых голов на Евро два на счету Брагару, также по разу отличились Волошин и Ванат.

Ненужную красную карточку получил капитан команды Бражко, поэтому против Нидерландов он не сыграет. Очевидно, в опорной зоне будем ожидать пару Рубчинский-Ярмолюк. Также ждем выхода справа в обороне Крупского, поскольку Роман и Козик в первых матчах на эти позиции сыграли не слишком уверенно.

История встреч

В семи матчах между командами, преимущество на стороне Нидерландов – три победы против двух, еще два матча закончились вничью. Самым памятным для украинцев является противостояние на Евро-2006, во время которого команды сыграли дважды. Сначала в группе сильнее стали подопечные тогда Алексея Михайличенко (2:1), а уже в финале турнира «оранье» разгромно реваншировались со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

Нидерланды U-21: Роефс – Рома, Ренш, Фламинго, Хато, Майер, Матсен, Регеер, Тейлор, Мэнхоф, Огайо, ван Боммель

Украина U-21: Нещерет – Крупский, Батагов, Михавко, Вивчаренко – Рубчинский, Ярмолюк – Брагару, Очеретько, Велетень – Ванат

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что украинцы сумеют как минимум не проиграть и выполнить задачу выхода из группы.