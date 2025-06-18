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Чемпионат Европы
18 июня 2025, 20:57 | Обновлено 18 июня 2025, 21:19
4289
176

Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам

Команда Мельгоси завершила выступления на чемпионате Европы-2025 еще на групповом этапе

18 июня 2025, 20:57 | Обновлено 18 июня 2025, 21:19
4289
176
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Getty Images/Global Images Ukraine

Молодежная сборная Украины провела заключительный поединок группового раунда чемпионата Европы. Для выхода в плей-офф континентального первенства команде Унаи Мельгосы нужно было не проиграть Нидерландам – главному фавориту группы D, который рисковал завершить турнир вне участников четвертьфинала. Голландцев в сегодняшнем матче устраивала только победа. Такая турнирная ситуация для нас была весьма опасной ведь подсознательно «сине-желтые» в уме держали ничейный результат.

В стартовом составе сборной Украины обратило на себя внимание одно решение тренерского штаба Мельгосы. На правом фланге обороны вышел Крупский, который впервые появился в основе «сине-желтых» на турнире в Словакии. Кадровой потерей стало отсутствие в центре поля Бражко, отбывавшего дисквалификацию за удаление в предыдущем матче. Брешь в опорной зоне занял Ярмолюк.

В начале поединка «оранжевые» ожидаемо взяли мяч под контроль, а украинцы сконцентрировались на проведении контратак. И две из них оказались довольно перспективными: сначала Волошин пробил в руки голкиперу, а затем Брагару в свободной зоне не принял мяч после передачи все того же Волошина. Голландцы владели территориальным преимуществом, но «сине-желтые» вполне сносно справлялись с позиционным наступлением соперников.


УАФ

В середине первого тайма номинальные хозяева заиграли агрессивнее и усилили давление на нашу оборону. Активными действиями выделялся Манхуф, который был близок к успеху, но с острого угла не попал в ворота. И все же, голландцы смогли добиться желаемого. После ошибки Батагова ван Боммель вывел на полупустые ворота Валенте, который не промахнулся.

Украинцам нужно было что-то менять, и они забрали себе мяч, намного агрессивнее заиграв в прессинге. Но до перерыва создать что-то стоящее у ворот сборной Нидерландов «сине-желтые» не смогли. Более того, «оранжевые» едва не удвоили свое преимущество за счет острых контрвыпадов.

Номинальные гости активно начали вторую половину встречи, при этом обе команды использовали высокий прессинг. В основном острота в штрафной сборной Нидерландов возникала после атак украинцев левым флангом, где своими рывками пытался доставлять мяч партнерам Брагару. «Оранжевые» сдерживали натиск нашей команды и смогли провести еще одну результативную атаку: после вертикальной передачи Тейлора ван Берген технично перебросил мяч через Нещерета.


УАФ

После второго пропущенного гола игра сборной Украины совсем разладилась, и голландцы вполне могли довести счет до разгромного. Особенно был близок к успеху Тейлор, который вышел один на один с Нещеретом и не переиграл нашего голкипера. Сократить отставание в счете мог Царенко, но он не сумел замкнуть прострел Крупского во вратарскую.

За десять минут до окончания основного времени после грубой игры Регера против Яцика голландцы остались в меньшинстве, и у нас появилась надежда на чудо. «Сине-желтые» начали давить на защитные построения оппонентов, но пытались угрожать воротам лишь ударами из-за пределов штрафной. Финальный свисток зафиксировал победу «оранжевых», и сборная Украины завершила выступления на Евро-2025.

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Нидерланды U-21 – Украина U-21 - 2:0

Голы: Валенте, 34, ван Берген, 56

Предупреждения: Матсен, 37, ван ден Берг, 51 – Вивчаренко, 48, Очеретько, 59

Удаление: Регер, 81 (грубый фол)

Нидерланды U-21: Руфс – Матсен, Гато, ван ден Берг, Ренсх – Тейлор (Мейер, 90+1), Фламинго, Валенте (Регер, 73) – ван Боммел (ван Бредероде, 79), ван Берген (Охио, 79), Манхуф (Поку, 73).

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Батагов, Крупский (Козик, 74) – Очеретько (Яцик, 74), Ярмолюк, Рубчинский (Царенко, 65) – Волошин (Квасница, 81), Ванат (Вьюнник, 65), Брагару.

Арбитр: Василис Фотиас (Греция).

Стадион: «Татран Арена» (Прешов, Словакия).

Удары (в створ): 13 (4) – 13 (5)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 1 – 0.

НИДЕРЛАНДЫ U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

События матча

81’
Юри Регер (Нидерланды U21) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Том ван Берген (Нидерланды U21).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Лучано Валенте (Нидерланды U21).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 178
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v2341770
Наша команда, відверто кажучи, слабенька.Рівня гравців вистачає для УПЛ, далі - ні Команда вийшла у фінальну частину ЧЄ - і те добре.
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+13
FunnyCat_____
админы, удалите пожалуйста этого поломанного костромского чат бота с ником Отаман, он уже сам с собой воюет... зачем эта кривая разработка из сколково на украинском спортивном сайте?
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+10
FunnyCat_____
видно что Ребров хочет чтобы вся вертикаль сборной играла в одинаковый футбол 
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+10
Показать Скрыть 4 ответа
JSI
Вообще не жаль, увидели реальный уровень молодёжки. Михавко и Очеретько ещё более менее, Батагов и Крупский дворовой футбол.
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+9
Footbulka
2 голи імені Багатова, один футболіст запоров все в одному матчі
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+8
Олександр Січкаренко
Реально зайняли своє місце, чого це вони мали не програти Нідерландах. Невже зараз в Україні краще розвивається футбол чим в Нідерландах.
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+8
Владислав Антонов
Ну не кожного ж разу виходити в півфінал. Добре, що взагалі відібралися на цей турнір і набрали там не найменше очок. А взагалі треба було вигравати у данців в першому турі.
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+6
Boodya
Сьогодні була дуже погана гра.
А після вилучення я й не сподівався ні на що від наших, бо ми як завжди, билися б об стіну, так і вийшло.
Я засмучений, бо ця збірна мені подобається (незважаючи, на періодичні гівнотактики, які запозичуються в Реброва).
І на цьому турнірі дуже помітною була загальна боягузлива тактика (це насторожує)
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+6
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analex
Хлопцям треба любити футбол , а не себе в футболі
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+5
JSI
а где десятки молодых талантов воспитанников кротьора?))
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+5
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Pavel_i_C0
Лугандони та харькі навіть тут смердять
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+5
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Serhiy I
Не потягнули. Нема маййстерності . І фізично не тягнуть до європейських збірних !Не вистачає сил. Це УПЛ в нас таке. Пора привикати . Нічого. Намріяв і збився. Привик. Війна закінчеться і все наладиться ! Надія вмирає останньою. 
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+5
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Snooker
Футболисты украинской сборной слишком переоценены ,не могут выходить с под прессинга и допускают такие ошибки ,как допустил Батагов 
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+5
Лига
Как решающая игра так провал полный, и тут не выиграть надо было хотя бы в ничейку сыграть. Не ошибись Батагов в простой ситуации возможно и другая игра была бы и результат. Но с такой игрой и ничью не заслужили и заслуженно вылетели и это провал в такой группе
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+5
Перець
Вони були вже думками в відпустці, ну а Батагов лев матчу
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+4
Misha Siryi
система є як атакувати і забивати (це було видно до голу Нідерландців і у грі з Данією). але відсутність якісних виконавців призвела до поразки. от би Мельгоса цю модель гри в основній збірній застосував, було б набагато краще
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+4
ПУМА
Дуже поганий турнір від наших. Тільки настрій зіпсував собі переглядом цих матчів 
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+4
Александр Шевченко
Не, ну если бы кроты были бы в составе то точно бы выиграли бы... хотя стоп, а где молодые кроты, они хоть существуют? Надо заглянуть на Святошино, может там уже травой проросло, никто ведь не хочет из молодых пацанов украинских идти в крото куйню   
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+4
Nikos
Сприймайте це спокійно У-С-С-А (вдих-видих). Ця машина зломалась ще після Англії і ремонту не підлягає. На ШРОТ. А далі їдуть ТОПИ.
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+4
avk2307
Як і казали фахівці ,ключовою була гра з Данією. Там треба було перемагати. Тоді були б шанси. Хоча і в цій грі нідерланди забили по суті з наших помилок. А наші зіграли в дусі Динамо та Шахтаря в єврокубках, з великою кількістю помилок в захисті в рівних матчах.
Ну нічого. Буде час трохи відпочити перед зборами та кваліфікацією єврокубків.
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+3
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