Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам

Молодежная сборная Украины провела заключительный поединок группового раунда чемпионата Европы. Для выхода в плей-офф континентального первенства команде Унаи Мельгосы нужно было не проиграть Нидерландам – главному фавориту группы D, который рисковал завершить турнир вне участников четвертьфинала. Голландцев в сегодняшнем матче устраивала только победа. Такая турнирная ситуация для нас была весьма опасной ведь подсознательно «сине-желтые» в уме держали ничейный результат.

В стартовом составе сборной Украины обратило на себя внимание одно решение тренерского штаба Мельгосы. На правом фланге обороны вышел Крупский, который впервые появился в основе «сине-желтых» на турнире в Словакии. Кадровой потерей стало отсутствие в центре поля Бражко, отбывавшего дисквалификацию за удаление в предыдущем матче. Брешь в опорной зоне занял Ярмолюк.

В начале поединка «оранжевые» ожидаемо взяли мяч под контроль, а украинцы сконцентрировались на проведении контратак. И две из них оказались довольно перспективными: сначала Волошин пробил в руки голкиперу, а затем Брагару в свободной зоне не принял мяч после передачи все того же Волошина. Голландцы владели территориальным преимуществом, но «сине-желтые» вполне сносно справлялись с позиционным наступлением соперников.



УАФ

В середине первого тайма номинальные хозяева заиграли агрессивнее и усилили давление на нашу оборону. Активными действиями выделялся Манхуф, который был близок к успеху, но с острого угла не попал в ворота. И все же, голландцы смогли добиться желаемого. После ошибки Батагова ван Боммель вывел на полупустые ворота Валенте, который не промахнулся.

Украинцам нужно было что-то менять, и они забрали себе мяч, намного агрессивнее заиграв в прессинге. Но до перерыва создать что-то стоящее у ворот сборной Нидерландов «сине-желтые» не смогли. Более того, «оранжевые» едва не удвоили свое преимущество за счет острых контрвыпадов.

Номинальные гости активно начали вторую половину встречи, при этом обе команды использовали высокий прессинг. В основном острота в штрафной сборной Нидерландов возникала после атак украинцев левым флангом, где своими рывками пытался доставлять мяч партнерам Брагару. «Оранжевые» сдерживали натиск нашей команды и смогли провести еще одну результативную атаку: после вертикальной передачи Тейлора ван Берген технично перебросил мяч через Нещерета.



УАФ

После второго пропущенного гола игра сборной Украины совсем разладилась, и голландцы вполне могли довести счет до разгромного. Особенно был близок к успеху Тейлор, который вышел один на один с Нещеретом и не переиграл нашего голкипера. Сократить отставание в счете мог Царенко, но он не сумел замкнуть прострел Крупского во вратарскую.

За десять минут до окончания основного времени после грубой игры Регера против Яцика голландцы остались в меньшинстве, и у нас появилась надежда на чудо. «Сине-желтые» начали давить на защитные построения оппонентов, но пытались угрожать воротам лишь ударами из-за пределов штрафной. Финальный свисток зафиксировал победу «оранжевых», и сборная Украины завершила выступления на Евро-2025.

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Нидерланды U-21 – Украина U-21 - 2:0

Голы: Валенте, 34, ван Берген, 56

Предупреждения: Матсен, 37, ван ден Берг, 51 – Вивчаренко, 48, Очеретько, 59

Удаление: Регер, 81 (грубый фол)

Нидерланды U-21: Руфс – Матсен, Гато, ван ден Берг, Ренсх – Тейлор (Мейер, 90+1), Фламинго, Валенте (Регер, 73) – ван Боммел (ван Бредероде, 79), ван Берген (Охио, 79), Манхуф (Поку, 73).

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Батагов, Крупский (Козик, 74) – Очеретько (Яцик, 74), Ярмолюк, Рубчинский (Царенко, 65) – Волошин (Квасница, 81), Ванат (Вьюнник, 65), Брагару.

Арбитр: Василис Фотиас (Греция).

Стадион: «Татран Арена» (Прешов, Словакия).

Удары (в створ): 13 (4) – 13 (5)

Угловые: 7 – 2

Оффсайды: 1 – 0.

НИДЕРЛАНДЫ U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C