ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Пономарева. ЛНЗ подписал воспитанника Динамо

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Денис Кузык перебрался в расположение черкасского ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ официально объявил о переходе украинского полузащитника Дениса Кузыка. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«🔥ПІДПАЛ🔥», – лаконично говорится в сообщении фиолетовых.
Официальная информация о финансовой стороне соглашения и сроках контракта Дениса с черкасским клубом не сообщается. По информации Sport.ua, «фиолетовые» заплатили за питомца киевского «Динамо» около 700 тысяч евро.
Предыдущим клубом Дениса Кузыка был криворожский «Кривбасс». За криворожскую команду полузащитник провел 61 матч во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что восемь футболистов покинули расположение черкасского ЛНЗ
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