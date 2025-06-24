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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 10:33 | Обновлено 24 июня 2025, 10:43
1169
1

ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Пономарева. ЛНЗ подписал воспитанника Динамо

Денис Кузык перебрался в расположение черкасского ЛНЗ

24 июня 2025, 10:33 | Обновлено 24 июня 2025, 10:43
1169
1
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Пономарева. ЛНЗ подписал воспитанника Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Черкасский ЛНЗ официально объявил о переходе украинского полузащитника Дениса Кузыка. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«🔥ПІДПАЛ🔥», – лаконично говорится в сообщении фиолетовых.

Официальная информация о финансовой стороне соглашения и сроках контракта Дениса с черкасским клубом не сообщается. По информации Sport.ua, «фиолетовые» заплатили за питомца киевского «Динамо» около 700 тысяч евро.

Предыдущим клубом Дениса Кузыка был криворожский «Кривбасс». За криворожскую команду полузащитник провел 61 матч во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что восемь футболистов покинули расположение черкасского ЛНЗ

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Денис Кузык ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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R1d3r
Посмотрим, парень молодой на перспективу. Хотя, за те деньги мог бы и лучше результативность показать.
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