ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера нашел себе новый клуб за границей

Словацкий «Татран» (Прешов) официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.

Переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

В сезоне 2024/25 Кирилл Сигеев на правах аренды провел 14 матчей за одесский «Черноморец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеских сборных Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Кирилл Сигеев может перейти в «Кривбасс».