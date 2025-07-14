ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера нашел себе новый клуб за границей
Кирилл Сигеев присоединился к словацкому «Татрану»
Словацкий «Татран» (Прешов) официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.
Переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
В сезоне 2024/25 Кирилл Сигеев на правах аренды провел 14 матчей за одесский «Черноморец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеских сборных Украины в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Кирилл Сигеев может перейти в «Кривбасс».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3
Французы не сыграли плохо, но все равно уступили разгромно