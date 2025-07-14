Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера нашел себе новый клуб за границей
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 16:45 | Обновлено 14 июля 2025, 16:46
989
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера нашел себе новый клуб за границей

Кирилл Сигеев присоединился к словацкому «Татрану»

14 июля 2025, 16:45 | Обновлено 14 июля 2025, 16:46
989
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера нашел себе новый клуб за границей
ФК Татран. Кирилл Сигеев

Словацкий «Татран» (Прешов) официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.

Переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

В сезоне 2024/25 Кирилл Сигеев на правах аренды провел 14 матчей за одесский «Черноморец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеских сборных Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Кирилл Сигеев может перейти в «Кривбасс».

По теме:
Арда ТУРАН: «Шахтер развивает не только игроков, но и тренеров»
Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину
ВИДЕО. Модрич обратился к фанатам Милана
Кирилл Сигеев Татран Прешов Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Словакии по футболу аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Футбол | 14 июля 2025, 00:50 2
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку

Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3

Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ
Футбол | 14 июля 2025, 11:49 4
Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ
Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ

Французы не сыграли плохо, но все равно уступили разгромно

УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Бокс | 14.07.2025, 06:54
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14.07.2025, 06:31
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Футбол | 14.07.2025, 16:59
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
14.07.2025, 07:48 10
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 76
Футбол
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
13.07.2025, 21:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем