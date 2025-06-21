Украина. Премьер лига21 июня 2025, 15:10 | Обновлено 21 июня 2025, 15:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ
Филиппов перебрался в житомирскую команду
21 июня 2025, 15:10 | Обновлено 21 июня 2025, 15:11
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Клуб УПЛ Полесье во время пресс-конференции тренера Руслана Ротаня презентовал новичка – контракт подписал форвард Александр Филиппов.
В пятницу игрок расторг контракт с Александрией и теперь перебрался в Полесье, куда ранее ушел тренировать наставник Руслан Ротань.
Договор Филиппова рассчитан на два сезона. В прошлом чемпионате 32-летний футболист забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи, а Александрия финишировала на второй позиции.
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