ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ

Клуб УПЛ Полесье во время пресс-конференции тренера Руслана Ротаня презентовал новичка – контракт подписал форвард Александр Филиппов.

В пятницу игрок расторг контракт с Александрией и теперь перебрался в Полесье, куда ранее ушел тренировать наставник Руслан Ротань.

Договор Филиппова рассчитан на два сезона. В прошлом чемпионате 32-летний футболист забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи, а Александрия финишировала на второй позиции.