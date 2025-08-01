ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал игрока Шахтера, который не нужен Турану

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Андрей Тотовицкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О трансфере опытного 32-летнего футболиста объявил дебютант Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – в социальных сетях.

«Андрей Тотовицкий – игрок «Кудровки». Опытный украинский игрок подписал полноценный контракт с новичком УПЛ. За плечами 32-летнего футболиста 144 поединка и 34 гола в высшем дивизионе Украины.

Тотовицкий выбрал себе 5-й номер на футболке. Удачи в нашей команде, Андрей», – сообщила пресс-служба клуба.

С 1 июля полузащитник получил статус свободного агента, так как главный тренер «Шахтера» Арда Туран был не заинтересован в услугах футболиста.

Последний раз Тотовицкий играл в официальных матчах еще в сезоне 2023/24 в «Колосе» – тогда провел шесть поединков в чемпионате и отдал две результативные передачи.