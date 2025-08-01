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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 21:33 |
2090
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал игрока Шахтера, который не нужен Турану

«Кудровка» объявила о трансфере опытного 32-летнего полузащитника Андрея Тотовицкого

01 августа 2025, 21:33 |
2090
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал игрока Шахтера, который не нужен Турану
ФК Кудровка. Андрей Тотовицкий

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Андрей Тотовицкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О трансфере опытного 32-летнего футболиста объявил дебютант Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – в социальных сетях.

«Андрей Тотовицкий – игрок «Кудровки». Опытный украинский игрок подписал полноценный контракт с новичком УПЛ. За плечами 32-летнего футболиста 144 поединка и 34 гола в высшем дивизионе Украины.

Тотовицкий выбрал себе 5-й номер на футболке. Удачи в нашей команде, Андрей», – сообщила пресс-служба клуба.

С 1 июля полузащитник получил статус свободного агента, так как главный тренер «Шахтера» Арда Туран был не заинтересован в услугах футболиста.

Последний раз Тотовицкий играл в официальных матчах еще в сезоне 2023/24 в «Колосе» – тогда провел шесть поединков в чемпионате и отдал две результативные передачи.

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Шахтер Донецк Кудровка Андрей Тотовицкий трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Кудровка
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