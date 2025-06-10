Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 21:40 |
1457
0

Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы

Луифер Эрнандес не сумел проявить себя в Эквадоре

10 июня 2025, 21:40 |
1457
0
Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы
instagram.com/luiferhernandez_9

Эквадорский клуб «Винотинто» официально объявил о завершении сотрудничества с 24-летним венесуэльским форвардом Луифером Эрнандесом.

Эрнандес был арендован эквадорцами в феврале нынешнего года у «Полесья» сроком до конца 2025 года и с опцией выкупа.

За «Винотинто» Луифер провел 5 матчей (65 минут), в которых отличился 1 забитым мячом. После этого эквадорцы приняли решение досрочно расторгнуть договор аренды и вернуть нападающего «Полесью».

Не исключено, что в «Полесье» Луифер Эрнандес заменит уругвайского нападающего Факундо Батисту, который запросил трансфер из Украины и ныне ведет переговоры с «Пеньяролем».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хоакин Корреа стал игроком Ботафого
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции
Боруссия Дортмунд вновь отклонила предложение Челси по Байно-Гиттенсу
Луифер Эрнандес трансферы УПЛ аренда игрока трансферы Полесье Житомир Факундо Батиста
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве
Теннис | 10 июня 2025, 14:47 6
Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве
Камбек с двумя баранками: Снигур и Стародубцева провели очный матч на траве

Дарья в трех сетах одолела Юлию на старте турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания

Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Футбол | 09 июня 2025, 21:57 0
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций

Бразильский вингер не скрывает симпатий к легендарному нападающему

Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Футбол | 09.06.2025, 23:48
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Боливия – Чили. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10.06.2025, 21:52
Боливия – Чили. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Боливия – Чили. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 14
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54
Футбол
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 30
Футбол
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
09.06.2025, 05:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем