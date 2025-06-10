Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы
Луифер Эрнандес не сумел проявить себя в Эквадоре
Эквадорский клуб «Винотинто» официально объявил о завершении сотрудничества с 24-летним венесуэльским форвардом Луифером Эрнандесом.
Эрнандес был арендован эквадорцами в феврале нынешнего года у «Полесья» сроком до конца 2025 года и с опцией выкупа.
За «Винотинто» Луифер провел 5 матчей (65 минут), в которых отличился 1 забитым мячом. После этого эквадорцы приняли решение досрочно расторгнуть договор аренды и вернуть нападающего «Полесью».
Не исключено, что в «Полесье» Луифер Эрнандес заменит уругвайского нападающего Факундо Батисту, который запросил трансфер из Украины и ныне ведет переговоры с «Пеньяролем».
Gracias Chamo @luiferhernandez_9 por haber sido parte de la #VINOTINTOENECUADOR💪🏻⚽️ 🇪🇨🇻🇪— Vinotinto FC Ecuador (@vinotinto_ec) June 10, 2025
Éxitos en tus próximos retos pic.twitter.com/Oot644AUcF
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