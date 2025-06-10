Замена для Факундо Батисты? В Полесье возвращается форвард из Венесуэлы

Эквадорский клуб «Винотинто» официально объявил о завершении сотрудничества с 24-летним венесуэльским форвардом Луифером Эрнандесом.

Эрнандес был арендован эквадорцами в феврале нынешнего года у «Полесья» сроком до конца 2025 года и с опцией выкупа.

За «Винотинто» Луифер провел 5 матчей (65 минут), в которых отличился 1 забитым мячом. После этого эквадорцы приняли решение досрочно расторгнуть договор аренды и вернуть нападающего «Полесью».

Не исключено, что в «Полесье» Луифер Эрнандес заменит уругвайского нападающего Факундо Батисту, который запросил трансфер из Украины и ныне ведет переговоры с «Пеньяролем».