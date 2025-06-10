Полесье может остаться без топ-форварда. Переговоры по его уходу начались

Расположение «Полесья» в летнее трансферное окно может покинуть 26-летний центрфорвард Факундо Батиста.

Официальные переговоры о подписании уругвайского нападающего с житомирскими «волками» начал «Пеньяроль» – клуб, цвета которого Факундо защищал на правах аренды из мексиканской «Некаксы» до момента переезда в Украину.

По информации журналиста Себаса Джованелли, «Пеньяроль» уже достиг успехов в переговорах по возвращению Батисты.

В сезоне-2024/25 Батиста оказался одним из лучших голеадоров «Полесья», отличившись 6 голами в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Факундо Батиста попросил своих агентов подыскать ему новый клуб, так как решил покинуть Украину из-за войны.