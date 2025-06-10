Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье может остаться без топ-форварда. Переговоры по его уходу начались
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 16:28 |
975
1

Полесье может остаться без топ-форварда. Переговоры по его уходу начались

Ранее сообщалось, что Факундо Батиста попросил агентов подыскать ему новый клуб

10 июня 2025, 16:28 |
975
1
Полесье может остаться без топ-форварда. Переговоры по его уходу начались
facebook.com/fcpolissya

Расположение «Полесья» в летнее трансферное окно может покинуть 26-летний центрфорвард Факундо Батиста.

Официальные переговоры о подписании уругвайского нападающего с житомирскими «волками» начал «Пеньяроль» – клуб, цвета которого Факундо защищал на правах аренды из мексиканской «Некаксы» до момента переезда в Украину.

По информации журналиста Себаса Джованелли, «Пеньяроль» уже достиг успехов в переговорах по возвращению Батисты.

В сезоне-2024/25 Батиста оказался одним из лучших голеадоров «Полесья», отличившись 6 голами в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Факундо Батиста попросил своих агентов подыскать ему новый клуб, так как решил покинуть Украину из-за войны.

По теме:
Каковы крупнейшие трансферные продажи команд АПЛ?
ОФИЦИАЛЬНО. По стопам брата. Джоб Беллингем стал игроком Боруссии Дортмунд
Стали известны подробности перехода форварда ЛНЗ в Шериф
Факундо Батиста Полесье Житомир Пеньяроль трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Футбол | 09 июня 2025, 19:56 5
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира

Украинский вратарь попадет в заявку «бланкос» на этот турнир

Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Футбол | 10 июня 2025, 08:34 11
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина

Украинцем активно интересуется французский гранд

Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10.06.2025, 07:48
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму
Футбол | 10.06.2025, 16:01
ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму
ФОТО. Необычный дизайн. Бавария представила новую домашнюю форму
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Футбол | 10.06.2025, 04:55
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
это он в Житомире так обосрался.
как Палкин своих удерживает?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
09.06.2025, 03:50
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 30
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 11
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем