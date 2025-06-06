Топ-форвард Полесья попросил агента найти новый клуб. Его пугает война

26-летний уругвайский голеадор «Полесья» Факундо Батиста, который занял второе место по количеству забитых мячей в сезоне-2024/25 УПЛ в житомирской команде, может вскоре покинуть стан «волков».

Уругвайское радио Sport890 со ссылкой на информацию журналиста Диего Йокаса сообщило, что Батиста попросил своего агента найти для него новый клуб в другой стране.

Это случилось после одной из военных атак россии на мирные города Украины, в частности Житомир, по результатам которой в доме, где проживает Факундо Батиста были повреждены окна.

Отмечается, что в услугах Батисты заинтересован «Пеньяроль», в котором форвард выступал на правах аренды из «Некаксы» до того момента, пока не был продан в «Полесье».

Впрочем, ряд других уругвайских источников ныне сообщает, что возвращение Батисты в «Пеньяроль» кажется маловероятным из-за нежелания «Полесья» расставаться с результативным нападающим.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент «Полесья» Геннадий Буткевич сумел переубедить Факундо Батисту продолжить карьеру в Украине, оставшись в рядах житомирского клуба.