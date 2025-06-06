Топ-форвард Полесья попросил агента найти новый клуб. Его пугает война
Ранее сообщалось, что президент «волков» Геннадий Буткевич смог убедить Факундо Батисту остаться
26-летний уругвайский голеадор «Полесья» Факундо Батиста, который занял второе место по количеству забитых мячей в сезоне-2024/25 УПЛ в житомирской команде, может вскоре покинуть стан «волков».
Уругвайское радио Sport890 со ссылкой на информацию журналиста Диего Йокаса сообщило, что Батиста попросил своего агента найти для него новый клуб в другой стране.
Это случилось после одной из военных атак россии на мирные города Украины, в частности Житомир, по результатам которой в доме, где проживает Факундо Батиста были повреждены окна.
Отмечается, что в услугах Батисты заинтересован «Пеньяроль», в котором форвард выступал на правах аренды из «Некаксы» до того момента, пока не был продан в «Полесье».
Впрочем, ряд других уругвайских источников ныне сообщает, что возвращение Батисты в «Пеньяроль» кажется маловероятным из-за нежелания «Полесья» расставаться с результативным нападающим.
Ранее в СМИ сообщалось, что президент «Полесья» Геннадий Буткевич сумел переубедить Факундо Батисту продолжить карьеру в Украине, оставшись в рядах житомирского клуба.
Una explosión de un dron ruso hizo que explotaran los vidrios de la casa de Facundo Batista en Ucrania.— Sport 890 (@Sport890) June 6, 2025
Ante el hecho, el delantero le pidió a su agente que lo saque a otro mercado.
Interesa en Peñarol, informó @JokasDiego en 100% Deporte. pic.twitter.com/kVjAZI2haL
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