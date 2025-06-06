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  4. Топ-форвард Полесья попросил агента найти новый клуб. Его пугает война
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 22:42 |
2323
3

Топ-форвард Полесья попросил агента найти новый клуб. Его пугает война

Ранее сообщалось, что президент «волков» Геннадий Буткевич смог убедить Факундо Батисту остаться

06 июня 2025, 22:42 |
2323
3
Топ-форвард Полесья попросил агента найти новый клуб. Его пугает война
ФК Полесье. Факундо Батиста

26-летний уругвайский голеадор «Полесья» Факундо Батиста, который занял второе место по количеству забитых мячей в сезоне-2024/25 УПЛ в житомирской команде, может вскоре покинуть стан «волков».

Уругвайское радио Sport890 со ссылкой на информацию журналиста Диего Йокаса сообщило, что Батиста попросил своего агента найти для него новый клуб в другой стране.

Это случилось после одной из военных атак россии на мирные города Украины, в частности Житомир, по результатам которой в доме, где проживает Факундо Батиста были повреждены окна.

Отмечается, что в услугах Батисты заинтересован «Пеньяроль», в котором форвард выступал на правах аренды из «Некаксы» до того момента, пока не был продан в «Полесье».

Впрочем, ряд других уругвайских источников ныне сообщает, что возвращение Батисты в «Пеньяроль» кажется маловероятным из-за нежелания «Полесья» расставаться с результативным нападающим.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент «Полесья» Геннадий Буткевич сумел переубедить Факундо Батисту продолжить карьеру в Украине, оставшись в рядах житомирского клуба.

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Факундо Батиста Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Пеньяроль российско-украинская война футбольные агенты
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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RomanMarik
Якщо війна лякає, дайте номер гандона-тимощука, у цей суки волинської все харашо
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+1
Andromed
ну його не можна засуджувати, він має право вибирати
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0
avk2307
надо себя не уважать чтобы с радио фразы публиковать....
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0
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