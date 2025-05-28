Нападающий-легионер Полесья хотел покинуть команду из-за обстрелов

Нападающий «Полесья» Факундо Батиста хотел покинуть житомирскую команду из-за опасений, связанных с безопасностью, вызванных ракетными обстрелами Украины.

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал о ситуации с уругвайским легионером:

«Ходили слухи, что несмотря на трехлетний контракт уругвайца, возможно этот сезон станет последним для Батисты, и он не будет дальше играть в Полесье. У него были определенные опасения относительно наших реалий, как и у многих легионеров. Потому что он живет в том населенном пункте, где слышно много разных звуков — как работает ПВО и так далее. Он легионер, который живет здесь несколько месяцев, также его отец тоже здесь живет. Семья, накрутка, все это присутствует.

Действительно, у Батисты были такие мысли: а что дальше, оставаться в Украине или нет. Но президент Полесья Геннадий Буткевич поговорил с ним, успокоил его. Я внимательно следил за девятым номером Полесья в течение матча с Кривбассом, после матча следил за его эмоциями. Даже была фотография в соцсетях Полесья, на которой не выглядит, что Факундо Батиста завтра уедет из Полесья и скажет всем: адьес, я еду куда-то в Европу, или в Южную Америку, или в Мексику, или куда-то еще».