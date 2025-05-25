Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
Полесье заняло 4-е место и получило право играть в Лиге конференций
В воскресенье, 25 мая, состоялись три заключительных поединка последнего 30-го туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Определен четвертый представитель Украины в еврокубках. Житомирское Полесье заняло 4-е место и получило право играть в Лиге конференций
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Итоговое положение: Динамо Киев (70), Александрия (67), Шахтер (62), Полесье (48), Кривбасс (47), Карпаты (46),
Динамо получило 30-й трофей чемпионатов с учетом советского периода, и на эмблеме киевлян появилась третья звезда. Второе место в чемпионате сенсационно заняла Александрия. Третья позиция Шахтера стала причиной отставки главного тренера Марино Пушича.
Борьба за 4-е еврокубковое место шла до последнего тура. Полесье и Кривбасс разошлись миром (1:1), а Карпаты уступили Заре (1:3). Житомирская команда выиграла гонку за 4-ю позицию и будет представлять Украины в Лиге конференций, начиная со второго раунда квалификации
Аутсайдеры УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26) – попали в плей-оф, Ингулец (24), Черноморец (22) – выбыли.
Ингулец и Черноморец выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысились в классе Эпицентр и Полтава. В плей-офф за путевку в УПЛ (29 мая и 1 июня) Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:
- 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ (Полесье) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
30-й тур. 23–25 мая
🔹 23 мая (пятница)
- 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1
- 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0
🔹 24 мая (суббота)
- 13:00. Черноморец Одесса – Александрия – 0:0
- 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк – 1:1
- 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка – 1:1
🔹 25 мая (воскресенье)
- 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы – 1:1
- 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 1:1
- 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск – 1:3
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|30
|20
|10
|0
|61 - 19
|70
|2
|Александрия
|30
|20
|7
|3
|46 - 22
|67
|3
|Шахтер Донецк
|30
|18
|8
|4
|69 - 26
|62
|4
|Полесье
|30
|12
|12
|6
|38 - 28
|48
|5
|Кривбасс
|30
|13
|8
|9
|34 - 26
|47
|6
|Карпаты Львов
|30
|13
|7
|10
|42 - 36
|46
|7
|Заря
|30
|12
|4
|14
|34 - 39
|40
|8
|Рух Львов
|30
|9
|11
|10
|30 - 27
|38
|9
|Верес
|30
|9
|9
|12
|33 - 44
|36
|10
|Колос Ковалевка
|30
|8
|12
|10
|27 - 25
|36
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19 - 43
|32
|12
|ЛНЗ Черкассы
|30
|7
|10
|13
|25 - 37
|31
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24 - 38
|27
|14
|Левый берег
|30
|7
|5
|18
|18 - 39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21 - 47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20 - 45
|23
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