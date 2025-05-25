Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках

В воскресенье, 25 мая, состоялись три заключительных поединка последнего 30-го туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Определен четвертый представитель Украины в еврокубках. Житомирское Полесье заняло 4-е место и получило право играть в Лиге конференций

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Итоговое положение: Динамо Киев (70), Александрия (67), Шахтер (62), Полесье (48), Кривбасс (47), Карпаты (46),

Динамо получило 30-й трофей чемпионатов с учетом советского периода, и на эмблеме киевлян появилась третья звезда. Второе место в чемпионате сенсационно заняла Александрия. Третья позиция Шахтера стала причиной отставки главного тренера Марино Пушича.

Борьба за 4-е еврокубковое место шла до последнего тура. Полесье и Кривбасс разошлись миром (1:1), а Карпаты уступили Заре (1:3). Житомирская команда выиграла гонку за 4-ю позицию и будет представлять Украины в Лиге конференций, начиная со второго раунда квалификации

Аутсайдеры УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26) – попали в плей-оф, Ингулец (24), Черноморец (22) – выбыли.

Ингулец и Черноморец выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысились в классе Эпицентр и Полтава. В плей-офф за путевку в УПЛ (29 мая и 1 июня) Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

1-е место УПЛ ( Динамо ) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации Победитель Кубка Украины ( Шахтер ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации 2-е место УПЛ ( Александрия ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации 4-е место УПЛ (Полесье) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

30-й тур. 23–25 мая

🔹 23 мая (пятница)

15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1

15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

🔹 24 мая (суббота)

13:00. Черноморец Одесса – Александрия – 0:0

15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк – 1:1

18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка – 1:1

🔹 25 мая (воскресенье)

15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы – 1:1

18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 1:1

18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск – 1:3

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