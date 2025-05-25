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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 20:15 | Обновлено 25 мая 2025, 20:18
1288
5

Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках

Полесье заняло 4-е место и получило право играть в Лиге конференций

25 мая 2025, 20:15 | Обновлено 25 мая 2025, 20:18
1288
5
Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
ФК Полесье

В воскресенье, 25 мая, состоялись три заключительных поединка последнего 30-го туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Определен четвертый представитель Украины в еврокубках. Житомирское Полесье заняло 4-е место и получило право играть в Лиге конференций

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Итоговое положение: Динамо Киев (70), Александрия (67), Шахтер (62), Полесье (48), Кривбасс (47), Карпаты (46),

Динамо получило 30-й трофей чемпионатов с учетом советского периода, и на эмблеме киевлян появилась третья звезда. Второе место в чемпионате сенсационно заняла Александрия. Третья позиция Шахтера стала причиной отставки главного тренера Марино Пушича.

Борьба за 4-е еврокубковое место шла до последнего тура. Полесье и Кривбасс разошлись миром (1:1), а Карпаты уступили Заре (1:3). Житомирская команда выиграла гонку за 4-ю позицию и будет представлять Украины в Лиге конференций, начиная со второго раунда квалификации

Аутсайдеры УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26) – попали в плей-оф, Ингулец (24), Черноморец (22) – выбыли.

Ингулец и Черноморец выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысились в классе Эпицентр и Полтава. В плей-офф за путевку в УПЛ (29 мая и 1 июня) Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

  • 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ (Полесье) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

30-й тур. 23–25 мая

🔹 23 мая (пятница)

  • 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1
  • 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

🔹 24 мая (суббота)

  • 13:00. Черноморец Одесса – Александрия – 0:0
  • 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк – 1:1
  • 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка – 1:1

🔹 25 мая (воскресенье)

  • 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы – 1:1
  • 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 1:1
  • 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск – 1:3

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 30 20 10 0 61 - 19 70
2 Александрия 30 20 7 3 46 - 22 67
3 Шахтер Донецк 30 18 8 4 69 - 26 62
4 Полесье 30 12 12 6 38 - 28 48
5 Кривбасс 30 13 8 9 34 - 26 47
6 Карпаты Львов 30 13 7 10 42 - 36 46
7 Заря 30 12 4 14 34 - 39 40
8 Рух Львов 30 9 11 10 30 - 27 38
9 Верес 30 9 9 12 33 - 44 36
10 Колос Ковалевка 30 8 12 10 27 - 25 36
11 Оболонь 30 8 8 14 19 - 43 32
12 ЛНЗ Черкассы 30 7 10 13 25 - 37 31
13 Ворскла 30 6 9 15 24 - 38 27
14 Левый берег 30 7 5 18 18 - 39 26
15 Ингулец 30 5 9 16 21 - 47 24
16 Черноморец 30 6 5 19 20 - 45 23
Полная таблица

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Gargantua81
ну что, кто примет Полесье под еврокубки?
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+2
WildeKater
Олександрію зараз розпродадуть разом з тренером))
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+1
Demid Romanchik
Вернидуб норм проститутку Вацко в прямом эфире попустил 
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0
Перець
А толку Полісся принесе залікові бали? В першому раунді вилетить, а з Карпатами  не зрозуміло що коїться останні 2 гри 
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0
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