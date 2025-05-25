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  4. Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки
Премьер-лига
Полесье
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 19:56 | Обновлено 25 мая 2025, 20:15
2119
15

Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки

В заключительном туре команда Александра Максимова сыграла вничью против «Кривбасса»

25 мая 2025, 19:56 | Обновлено 25 мая 2025, 20:15
2119
15
Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Полесье» – «Кривбасс» - 1:1

Голы: Батиста, 50 – Твердохлеб, 30

Предупреждения: Крушинский, 5, Йосефи, 60, Караман, 90, Майсурадзе, 90+2 – Соса, 20, Вакулко, 48, Конате, 52, Задерака, 90

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Виале, 90+4) – Бабенко, Андриевский – Крушинский (Таллес, 82), Йосефи (Караман, 62), Гуцуляк – Батиста (Леднев, 82).

«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Романчук, Конате, Юрчец – Вакулко, Лунев (Илич, 58) – Микитишин (Ндомбази, 84), Твердохлеб (Гонсалез, 70), Задерака – Соса.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 13 (6) – 8 (2)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 1 – 1.

ПОЛЕСЬЕ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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roman75zpr
Секрет - не в смене тренера, а в честной игре Зори! Для них теперь должны акции в АТБ сделать на весь товар до конца года минимум) 
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+8
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Pavel_i_CO
А тим часом Динамо Загреб фінішувало другими в чемпіонаті Хорватії і тепер шахтьор стартуватиме з першого раунду кваліфікації Ліги Європи і покаже як треба проходити чотирьох суперників)) Удачі іржавим!!
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Серж
Ну лучше Полесье, чем Кривбасс.
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+2
adidas777
Чесно кажучи, жахлива гра, що від Полісся, що від Кривбаса, що від Карпат... Нікому з них нема чого робити в Єврокуйках з такою грою...
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0
mini.f
Я думаю,что у ахметки хватит денег, чтобы попасть в основной раунд ЛЕ...
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0
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⚒️Віталічка/ журитимусь за Мурликою😸❤️
За левів сумно дуже! 🦁
Все ж вовки - у четвірці...🐺
Журба, Котячий друже! 😸❤️
Вже не з'явишся на гілці...😢😭
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-1
Saltovka
Трепещи Лига Конференций! Полесье уже идёт!
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-2
Saltovka
От Лиссабона до Душанбе всех сильней АТБ!
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Battersea
И с Ашуром так бы сыграли)  Пусть не брешет комментатор, что игроки Полесья не знали ход событий матча во Львове.
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-2
Saltovka
Все украинские команды готовы играть в Еврокупках кроме дырявых. Снова динама обосрёцца в Европе! Снимайся суркис с турнира пока не поздно!
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-4
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