Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки
В заключительном туре команда Александра Максимова сыграла вничью против «Кривбасса»
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 30-й тур.
«Полесье» – «Кривбасс» - 1:1
Голы: Батиста, 50 – Твердохлеб, 30
Предупреждения: Крушинский, 5, Йосефи, 60, Караман, 90, Майсурадзе, 90+2 – Соса, 20, Вакулко, 48, Конате, 52, Задерака, 90
«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Виале, 90+4) – Бабенко, Андриевский – Крушинский (Таллес, 82), Йосефи (Караман, 62), Гуцуляк – Батиста (Леднев, 82).
«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Романчук, Конате, Юрчец – Вакулко, Лунев (Илич, 58) – Микитишин (Ндомбази, 84), Твердохлеб (Гонсалез, 70), Задерака – Соса.
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: «Центральный» (Житомир).
Удары (в створ): 13 (6) – 8 (2)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 1 – 1.
ПОЛЕСЬЕ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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