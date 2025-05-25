В воскресенье, 25 мая, проходил матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».

Встречу принимал Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Благодаря 1 заработанному баллу «Полесье» осталось 4-м и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Полесье – Кривбасс – 1:1

Голы: Батиста, 50 – Твердохлеб, 33