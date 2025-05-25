Украина. Премьер лига25 мая 2025, 20:09 |
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Полесье – Кривбасс – 1:1. Житомир – в еврокубках. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги
25 мая 2025, 20:09 |
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В воскресенье, 25 мая, проходил матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».
Встречу принимал Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Благодаря 1 заработанному баллу «Полесье» осталось 4-м и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.
Украинская Премьер-лига. 30-й тур
Полесье – Кривбасс – 1:1
Голы: Батиста, 50 – Твердохлеб, 33
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
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