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Премьер-лига
Полесье
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 20:09 |
929
0

Полесье – Кривбасс – 1:1. Житомир – в еврокубках. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги

25 мая 2025, 20:09 |
929
0
Полесье – Кривбасс – 1:1. Житомир – в еврокубках. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье. Факундо Батиста

В воскресенье, 25 мая, проходил матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».

Встречу принимал Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Благодаря 1 заработанному баллу «Полесье» осталось 4-м и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Полесье – Кривбасс – 1:1

Голы: Батиста, 50 – Твердохлеб, 33

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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