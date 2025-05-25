В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть житомирское «Полесье» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 18:00.

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Полесье

Перед последними двумя турами чемпионата фаворитами в борьбе за четвертое место выглядели львовские Карпаты, которые опережали конкурентов и держали судьбу еврокубков в собственных руках. Однако львовmяне уступили «Колосу» и теперь фаворитом в борьбе с еврокубками является «Полесье», опережающее «Карпаты» и «Кривбасс» на одно очко.

Если в данном матче «Полесье» сыграет вничью, то выйдет в Лигу конференций только в случае, если «Карпаты» тоже, как минимум, не победят. Если же житомирская команда проиграет, то место в ЛК займет «Кривбасс», но только при условии, что «Карпаты» потеряют очки, в противном же случае четвертыми станут именно львовяне.

Не поможет команде Александр Назаренко, который из-за дискомфорта в ноге пропустил игру 29 тура и не готовился к данной. Потеря велика, ведь у «Полесья», похоже, такой кризис с левыми вингерами, что игрока национальной сборной на левом фланге подменял центральный полузащитник Борис Крушинский при доступном, например, Ледневе или кого-то из легионеров, но наставник Александр Максимов, который тренирует команду до конца чемпионата вместо уволенного Имада Ашура, решил именно так.

Интересно, что в игре 29 тура против «Зари» тренер решил выпустить крайних защитников на противоположных их родным амплуа флангах – если к Михайличенко, являющемуся левым защитником, на правом фланге мы уже привыкли, то правый защитник Майсурадзе вышел слева, а Максимов объяснил, что это была такая задумка. Посмотрим, что будет в этот раз.

Не поможет команде дисквалифицированный на одну игру Адмир Бристич, однако его влияние на команду вряд ли можно назвать важным и есть вероятность, что игрок вообще не сыграет больше за «Полесье».

Кривбасс

О раскладах «Кривбасса» перед последним матчем говорилось чуть повыше. Если обобщить, то криворожцам нужно обязательно побеждать и надеяться на потерю очков «Карпатами». Любой другой сценарий автоматически лишит команду Вернидуба возможности занять четвёртое место.

Возможно, именно занятое четвертое место стало бы тем фактором, который бы убедил Юрия Вернидуба остаться, ведь появилась информация, что тренер покинет команду после сезона. Кроме того, по той же информации, «Кривбасс» покинет много опытных футболистов, среди которых, например, Вакулко, Хомченовский и Лунев, а клуб больше будет делать ставку на собственную молодежь. Как оно будет, увидим, но выглядит правдоподобно.

Снова не сможет помочь команде Иван Дибанго, он прооперированный, однако на его позиции достаточно неплохо выступает Денис Кузык.

Данная игра станет для «Кривбасса» 90-й в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба.

История встреч

Всего сыграно 5 матчей: +2=1-2, разница мячей 6:7 в пользу «Кривбасса». Игра первого круга закончилась уверенной победой «Кривбасса» со счетом 3:1. Хет-триком отличился Егор Твердохлеб, а единственный гол «Полесья» на счету Алексея Гуцуляка.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Майсурадзе – Андриевский, Бабенко – Гуцуляк, Караман, Крушинский – Батиста

«Кривбасс»: Клищук – Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузык – Вакулко, Лунев – Задерака, Твердохлеб, Микитишин – Соса

Прогноз на противостояние

Даже трудно угадывать победителя в такой игре, где так много стоит на кону. Поэтому спрогнозируем не очень много забитых голов, но отличиться должны обе команды.

Прогноз Sport.ua Полесье Кривбасс Обе забьют 2.37 Сделать ставку

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