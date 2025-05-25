В воскресенье, 25-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Последняя живая интрига в текущем сезоне нашего чемпионата – кто займет четвертое место и пробьется в квалификацию Лиги конференций УЕФА? Претендентов трое: «Полесье», «Карпаты» и «Кривбасс». При этом первая и третья команды встречаются между собой в последнем туре, тогда как у «волков» только лишь недавно произошли изменения на посту главного тренера. Но житомиряне опережают обоих конкурентов на одно очко, поэтому их задача на вечер воскресенья – набрать столько же или больше баллов, нежели преследователи. Интрига будет жить до последнего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Полесье Кривбасс Тотал больше 2 1.98 Сделать ставку

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