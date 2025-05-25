Остались без еврокубков. Карпаты дома уступили Заре
Львовская команда забила первой, но затем пропустила трижды
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 30 тур
«Карпаты» – «Заря» – 1:3
Гол: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мичин, 58, Слесар, 73
Предупреждения: Мирошниченко, 65 – Дрышлюк, 26, Будкивский, 70
«Карпаты»: Кемкин – Полегенько, Адамюк (Педросо, 75), Бабогло, Мирошниченко – Альварес (Танда, 75), Чачуа – Очеретько (Федор, 68), Бруниньо, Костенко (Квасница, 62) – Краснопир (Невес, 52)
«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Жуниор Рейс – Попара, Дрышлюк – Белоцерковец (Кирюханцев, 81), Мичин (Кораблин, 89), Слесар (Тронтель, 80) – Будковский
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Стадион: «Украина» (Львов)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Бывший чемпион мира о Тайсоне Фьюри
Агов, там нещодавно коняка московська знову сказала про потребу захисту "рускоИзичних" українців.
ПРОСНІТЬСЯ!
продудтись вдома команді, якій нічого не треба - це вже вообще вже
В этом году то же самое Заря сделала с Карпатами.