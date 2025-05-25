Остались без еврокубков. Карпаты дома уступили Заре

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Украинская Премьер-лига. 30 тур

«Карпаты» – «Заря» – 1:3

Гол: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мичин, 58, Слесар, 73

Предупреждения: Мирошниченко, 65 – Дрышлюк, 26, Будкивский, 70

«Карпаты»: Кемкин – Полегенько, Адамюк (Педросо, 75), Бабогло, Мирошниченко – Альварес (Танда, 75), Чачуа – Очеретько (Федор, 68), Бруниньо, Костенко (Квасница, 62) – Краснопир (Невес, 52)

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Жуниор Рейс – Попара, Дрышлюк – Белоцерковец (Кирюханцев, 81), Мичин (Кораблин, 89), Слесар (Тронтель, 80) – Будковский

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА