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Премьер-лига
Карпаты Львов
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 3
Заря
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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 19:58 | Обновлено 25 мая 2025, 20:01
1051
8

Остались без еврокубков. Карпаты дома уступили Заре

Львовская команда забила первой, но затем пропустила трижды

25 мая 2025, 19:58 | Обновлено 25 мая 2025, 20:01
1051
8
Остались без еврокубков. Карпаты дома уступили Заре
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 30 тур

«Карпаты» – «Заря» – 1:3

Гол: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мичин, 58, Слесар, 73

Предупреждения: Мирошниченко, 65 – Дрышлюк, 26, Будкивский, 70

«Карпаты»: Кемкин – Полегенько, Адамюк (Педросо, 75), Бабогло, Мирошниченко – Альварес (Танда, 75), Чачуа – Очеретько (Федор, 68), Бруниньо, Костенко (Квасница, 62) – Краснопир (Невес, 52)

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Жуниор Рейс – Попара, Дрышлюк – Белоцерковец (Кирюханцев, 81), Мичин (Кораблин, 89), Слесар (Тронтель, 80) – Будковский

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Карпаты - Заря отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 8
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Volodimir Brykov
карпати  точно хотіли у еврокубки??
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+4
Airwolf77
Как можно было так обосраться перед своими болельщиками в решающем матче?
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+3
I_LOVE_UKRAINE
Таке враження, що повернувся в 2013 ( хіба троляки Лемберга нема) - більшість коментарів - російськомовні.
Агов, там нещодавно коняка московська знову сказала про  потребу захисту "рускоИзичних" українців.
ПРОСНІТЬСЯ!
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+2
Burevestnik
а казали шо случка дапоможе карпатам...
продудтись вдома команді, якій нічого не треба - це вже вообще вже
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+2
Gargantua81
в прошлом году Рух в последнем туре боролся за выход в еврокубки. Динамо привезло дублеров и победило, Рух остался без еврокубков. Гриша рыдал в ВИП-ложе. А потом выгнал Шахтер из Эмили, за то что они слились Полесью.
В этом году то же самое Заря сделала с Карпатами.
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+1
mini.f
Предварительные раунды еврокубков - дорогое удовольствие для команд, тем более для Карпат, у которых есть финансовые проблемы. Так что руководство клуба поступило совершенно правильно - пусть играют те, у кого есть лишние деньги - у Полесья с этим все нормально...
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0
Saltovka
Карпатам спасибо за сезон. Кубки в следующем году! Не так быстро..
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0
Battersea
Нехай и дальше сливаются с Рухом и Львовом.
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-2
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