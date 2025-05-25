Карпаты Львов

В воскресенье, 25 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Заря». Львовяне ведут борьбу за четвертую позицию и попадание в Лигу конференций, а луганчане хотят на мажорной ноте завершить чемпионат.

Карпаты

Львовская команда проводит дебютный сезон в УПЛ и после зимней паузы неожиданно включилась за путевку на евроарене. До прошлого тура именно «зелено-белые» находились на четвертом месте, считаясь фаворитами в борьбе за еврокубковую позицию. Но поражение «Карпат» в Ковалевке в сочетании с победами конкурентов львовян изменил турнирную ситуацию. Теперь подопечным Владислава Лупашко для выполнения задачи нужно обыгрывать «Зарю» и рассчитывать на потерю очков «Полесьем».

После проигранного матча «Колосу» главный тренер «Карпат» сетовал на непростую кадровую ситуацию. Поединок в Ковалевке из-за дисквалификации пропускал центрбек Бабогло, а Стецьков, который мог закрыть позицию в центре обороны, находится в лазарете. Поэтому в прошлом туре на месте центрального защитника сыграл аргентинец Танда, и в том числе его ошибка привела ко второму пропущенному львовянами голу. Из-за простуды не смог помочь своей команде полузащитник Очеретько. К противостоянию последнего тура вернулся в строй бразилец Жан Педросо, последний раз выходивший на поле еще в середине апреля.

Львовская команда удерживает десятиматчевую беспроигрышную домашнюю серию (8 побед и 2 ничьи). Предстоящая дуэль станет 30-м тренерским матчем в чемпионате для Лупашко, а Владимир Адамюк может провести 250-й поединок на клубном уровне.

Заря

«Черно-белые» вполне могли побороться за выход на евроарену, но команду Младена Бартуловича подвела стабильность. Явно подкосило луганчан домашнее поражение от «Колоса» со счетом 0:3, после которого вряд ли можно было рассматривать «Зарю» как претендента на еврокубковое место. «Мужики» задолго до окончания чемпионата утратили турнирную мотивацию и по сути доигрывали турнир. К последнему туру луганчане подошли с четырехматчевой безвыигрышной серией (2 поражения и 2 ничьи).

К заключительному противостоянию чемпионата луганчане подошли с кадровыми потерями. Если Вакула, Супряга и Эскинья уже давно находятся в лазарете, то Антюх и Василец, которые из-за болей в колене пропускали предыдущий поединок с «Полесьем», не смогут помочь и в матче с «Карпатами». Кроме того, в следующем сезоне состав «Зари» может существенно измениться. В конце июня у «черно-белых» заканчиваются контракты с Антюхом, Кирюханцевым и Мацапурой, также неизвестно продлит ли «Динамо» арендные соглашения своих футболистов.

Луганчане не смогли выиграть три предыдущие гостевые встречи (ничья и 2 поражения). Филипп Будковский может провести 200-й матч в УПЛ, Александр Яцик – 50-й.

Статистика встреч

Команды провели всего одну очную дуэль, которая состоялась в первом круге завершающегося чемпионата. «Заря» одержала победу со счетом 2:1. На результативный удар Полегенько «черно-белые» ответили дублем Мичина.

Прогноз на противостояние

Львовянам нужна только победа, в то время как луганчане выйдут на поле стадиона «Украина» без турнирной мотивации. Думаем, этот фактор будет решающим, и хозяева сумеют одолеть «Зарю».

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Костенко, Игор Невес.

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо, Дрышлюк, Попара, Мичин, Яцык, Слесарь, Будковский.

Прогноз Sport.ua Карпаты Львов Заря Победа Карпат 1.49 Сделать ставку

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