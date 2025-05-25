Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы не хуже команд, которые немного выше нас в таблице»

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал матч 30 тура УПЛ, в котором его команда победила «Карпаты» со счетом 3:1.

– Поздравляю свою команду с заслуженной победой. А также приветствую наших болельщиков с окончанием сезона на положительной ноте. Немного жаль, что раньше потеряли очки, которые не позволили нам до конца бороться за еврокубки.

Очень хороша наша игра сегодня и хорошая атмосфера. Ожидали сложной игры. Первый тайм был нервным. Много эмоций. После перерыва побеседовали с ребятами, внесли коррективы. Понимали, что «Карпатам» нужна победа и что они будут раскрываться. Мы этим пользовались и могли довести счет до большого.

– Для вашей команды эта встреча не имела принципиального значения, но вы играли до конца, продемонстрировав характер.

– До матча сказал своим игрокам, что хотел бы быть на их месте, потому что знал, какая будет здесь атмосфера. Надо закончить сезон на положительной ноте и показать, что мы не хуже тех команд, которые немного выше нас в таблице.

– Как вам сегодня атмосфера на стадионе?

– Можно сказать, что я получил от такой атмосферы кайф (улыбается – прим. ред). Играл при таком же стадионе, когда был в «Карпатах» и рад, что снова услышал эту атмосферу, – сказал Бартулович.

Напомним, что «Заря» закончила чемпионат на седьмом месте, «Карпаты» стали шестыми.