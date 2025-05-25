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Премьер-лига
Карпаты Львов
25.05.2025 18:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 08:37 |
60
3

Карпаты – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 30 тура Украинской Премьер-лиги

25 мая 2025, 08:37 |
60
3
Карпаты – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 25 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Заря». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Львовские «Карпаты» проводят первый сезон в УПЛ и неожиданно борются за еврокубки, хотя недавнее поражение в Ковалевке осложнило их положение. Команде нужно победить «Зарю» и надеяться на потерю очков соперниками. Из-за травм и дисквалификации львов испытали кадровые трудности, что повлияло на результат прошлого матча. Отметим, что «Карпаты» имеют сильную домашнюю серию без поражений.

«Заря» же потеряла мотивацию и имеет проблемы с составом, к тому же команда не выигрывала последние четыре тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Заря» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
25 мая 2025 -
18:00
Заря
Победа Карпат 1.49 Сделать ставку

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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⚒️Віталічка/ журитимусь за Мурликою😸❤
На жаль, кінець сезону -
🇺🇦В УПЛ останній тур!
Інтрига лиш за єврозону🇪🇺
І не почую мур-мур-мур...😸
Бо вже нас покинув Кіт...😢
Мені щастям була - його кожна поява
І просто сказати "привіт"👋
Та все ж побажаю: хай буде цікава
🌄Зорі битва із 🦁💚🤍Левами -
Її, вірю, він буде дивитись!
Останніми днями травневими -
Йому зичу насолодитись! 😻❤️ 😊
Ответить
0
⚒️Віталічка/ журитимусь за Мурликою😸❤
За Карпати💚🤍 Вибач наша рідна сестронько Зоря🖤🤍, але левам🦁 важливіше! 😊
Ответить
0
Singularis
Ну и время выбрали. Как раз вместе с Челси)
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-1
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