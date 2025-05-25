В воскресенье, 25 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Заря». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

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Львовские «Карпаты» проводят первый сезон в УПЛ и неожиданно борются за еврокубки, хотя недавнее поражение в Ковалевке осложнило их положение. Команде нужно победить «Зарю» и надеяться на потерю очков соперниками. Из-за травм и дисквалификации львов испытали кадровые трудности, что повлияло на результат прошлого матча. Отметим, что «Карпаты» имеют сильную домашнюю серию без поражений.

«Заря» же потеряла мотивацию и имеет проблемы с составом, к тому же команда не выигрывала последние четыре тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Заря» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Карпаты Львов Заря Победа Карпат 1.49 Сделать ставку

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