Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Заря – 1:3. Потерянная мечта. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 20:55 |
2321
5

Карпаты – Заря – 1:3. Потерянная мечта. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в 30-м туре УПЛ

25 мая 2025, 20:55 |
2321
5
Карпаты – Заря – 1:3. Потерянная мечта. Видео голов и обзор матча
УПЛ

25 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились львовские «Карпаты» и луганская «Заря».

Хозяева поля с первых минут начали активно атаковать. Было понятно, что Владислав Лупашко сделал ставку на быстрый гол.

На 17-й минуте Владислав Бабогло забил головой. Не успели «Карпаты» порадоваться, как через несколько минут Джордан счет сравнял.

Бразилец также забил головой.

Второй тайм "Карпаты" провалили. Луганская «Заря» усилиями Мичина и Слесаря ​​довела результат до победного.

В итоге 3:1 в пользу «Зари».

УПЛ. 30-й тур. 25 мая

Карпаты Львов – Заря Луганск – 1:3

Голы: Бабогло, 17, – Джордан, 25, Мичин, 57, Слесар, 73

Видео голов и обзор матча

По теме:
Торино – Рома. Видео голов и обзор матча (оновляется)
Владислав ЛУПАШКО: «Нас ждет важный разговор с руководством»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы не хуже команд, которые немного выше нас в таблице»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Карпаты - Заря видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Футбол | 24 мая 2025, 22:27 2
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров

Владислав Копотун забил 14 голов в сезоне в составе «Алькоркона»

Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Другие виды | 25 мая 2025, 10:55 0
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира

Пауэрлифтер из Винницы обошел серебряного призера на 12,5 килограмма

Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Теннис | 25.05.2025, 18:15
Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома
Футбол | 25.05.2025, 20:51
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
У Зори был пожалуй лучший  матч. 
Все красиво, без ошибок. 
Наверно потому, что эта игра ничего не решала, просто играли для удовольствия. 
Ответить
+1
antt
А може не захотіли. Як Рух.
Ответить
+1
antt
Колись зверталися до Карпат по відомій назві. І як вони зіграли ці дві гри, і особливо цю. Можуть фани знову це робити. Тим більше Полісся не обіграло Кривбас. Ще й Кривбас пропустили.
Ответить
+1
Ros
Зоря чемпіон! Карпати в пердів!
Ответить
0
Ros
Ну що ж... Карпатам рано в єврокубки... Якщо не можуть срану зорю перемогти... 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21
Бокс
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 5
Футбол
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
24.05.2025, 12:10 12
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
24.05.2025, 13:57 11
Футбол
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем