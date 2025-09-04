ОФИЦИАЛЬНО. Ненужный Ротаню хавбек покинул Полесье, уехав в Израиль

Клуб элитарного дивизиона израильского футбола «Хапоэль» Хайфа объявил о подписании 25-летнего центрального хавбека «Полесья» Офека Битона.

Сообщается, что Битон подписал с «Хапоэлем» контракт на один сезон.

По данным портала Transfermarkt, речь идет о полноценной продаже «Полесьем» Битона за 200 тысяч евро. Покупали хавбека в январе нынешнего года за 250 тысяч.

transfermarkt.com

Напомним, недавно сообщалось, что главный тренер «Полесья» Руслан Ротань определил Битона и еще ряд игроков как ненужных в первой команде и сослал их в дубль.