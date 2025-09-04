Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ненужный Ротаню хавбек покинул Полесье, уехав в Израиль
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 11:11 |
1781
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ненужный Ротаню хавбек покинул Полесье, уехав в Израиль

Офек Битон продолжит карьеру в «Хапоэль» Хайфа

04 сентября 2025, 11:11 |
1781
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ненужный Ротаню хавбек покинул Полесье, уехав в Израиль
instagram.com/hapoelhaifafc

Клуб элитарного дивизиона израильского футбола «Хапоэль» Хайфа объявил о подписании 25-летнего центрального хавбека «Полесья» Офека Битона.

Сообщается, что Битон подписал с «Хапоэлем» контракт на один сезон.

По данным портала Transfermarkt, речь идет о полноценной продаже «Полесьем» Битона за 200 тысяч евро. Покупали хавбека в январе нынешнего года за 250 тысяч.

transfermarkt.com

Напомним, недавно сообщалось, что главный тренер «Полесья» Руслан Ротань определил Битона и еще ряд игроков как ненужных в первой команде и сослал их в дубль.

По теме:
Стало известно, когда румынский новичок начнет тренировки в Динамо
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции перебрался в Румынию
Офек Битон Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Хапоэль Хайфа чемпионат Израиля по футболу Руслан Ротань
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
Футбол | 04 сентября 2025, 04:57 6
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь

Елизавета Кандыба вдохновляет Назара Волошина

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04 сентября 2025, 07:03 1
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню

Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Этот клуб Премьер-лиги не имеет будущего»
Футбол | 03.09.2025, 12:04
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Этот клуб Премьер-лиги не имеет будущего»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Этот клуб Премьер-лиги не имеет будущего»
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 03.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 116
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем