Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню

Шесть футболистов житомирского «Полесья» не входят в планы главного тренера Руслана Ротаня и на данный момент тренируются со второй командой «волков». Они не могут рассчитывать на игровое время в новом сезоне:

центральный защитник Матей Матич (Хорватия)

правый защитник Гиорги Майсурадзе (Грузия)

атакующий полузащитник Офек Битон (Израиль)

атакующий полузащитник Эмиль Мустафаев (Азербайджан)

форвард Луифер Эрнандес (Венесуэла)

левый вингер Бени Макуана (Конго)

Эти игроки не провели ни одного официального поединка в составе первой команды «Полесья» и не смогут рассчитывать на место в стартовом составе в сезоне 2025/26. Существует вероятность, что все перечисленные футболисты останутся в обойме «волков», но так и невыйдут на поле.

В нынешней кампании подопечные Ротаня потерпели семь поражений в десяти поединках, вылетели из Лиги Европы и Лиги конференций, и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата.