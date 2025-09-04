Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню

Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой

ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Шесть футболистов житомирского «Полесья» не входят в планы главного тренера Руслана Ротаня и на данный момент тренируются со второй командой «волков». Они не могут рассчитывать на игровое время в новом сезоне:

  • центральный защитник Матей Матич (Хорватия)
  • правый защитник Гиорги Майсурадзе (Грузия)
  • атакующий полузащитник Офек Битон (Израиль)
  • атакующий полузащитник Эмиль Мустафаев (Азербайджан)
  • форвард Луифер Эрнандес (Венесуэла)
  • левый вингер Бени Макуана (Конго)

Эти игроки не провели ни одного официального поединка в составе первой команды «Полесья» и не смогут рассчитывать на место в стартовом составе в сезоне 2025/26. Существует вероятность, что все перечисленные футболисты останутся в обойме «волков», но так и невыйдут на поле.

В нынешней кампании подопечные Ротаня потерпели семь поражений в десяти поединках, вылетели из Лиги Европы и Лиги конференций, и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата.

Полесье Житомир Матей Матич Гиорги Майсурадзе Офек Битон Эмиль Мустафаев Луифер Эрнандес Бени Макуана Руслан Ротань
Николай Титюк Источник: Telegram
