Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой
Шесть футболистов житомирского «Полесья» не входят в планы главного тренера Руслана Ротаня и на данный момент тренируются со второй командой «волков». Они не могут рассчитывать на игровое время в новом сезоне:
- центральный защитник Матей Матич (Хорватия)
- правый защитник Гиорги Майсурадзе (Грузия)
- атакующий полузащитник Офек Битон (Израиль)
- атакующий полузащитник Эмиль Мустафаев (Азербайджан)
- форвард Луифер Эрнандес (Венесуэла)
- левый вингер Бени Макуана (Конго)
Эти игроки не провели ни одного официального поединка в составе первой команды «Полесья» и не смогут рассчитывать на место в стартовом составе в сезоне 2025/26. Существует вероятность, что все перечисленные футболисты останутся в обойме «волков», но так и невыйдут на поле.
В нынешней кампании подопечные Ротаня потерпели семь поражений в десяти поединках, вылетели из Лиги Европы и Лиги конференций, и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата.
