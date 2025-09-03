Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 11:24
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины

Александр Назаренко может перейти к «горнякам», Егор Назарина отправится в Житомир

Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
ФК Полесье Житомир. Александр Назаренко

Донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье» могут стать авторами сенсационного обмена футболистами сборной Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке.

«Горняки» заинтересованы в услугах левого вингера Александра Назаренко, который сможет заменить бразильского легионера Кевина – тот перебрался в английский «Фулхэм».

Взамен донецкий клуб готов отдать центрального полузащитника Егора Назарину, дополнительно «волки» получат финансовую компенсацию. Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань давно планировал усилить центр поля.

На данный момент стороны продолжают активные переговоры, в ходе которых намерены уладить все детали потенциальной сделки.

Назаренко в нынешнем сезоне сыграл десять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость вингера составляет 2 миллиона евро.

В активе Назарины четыре поединка в чемпионате и еврокубках, однако результативными действиями игрок не отличался. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

Егор Назарина Александр Назаренко (футболист) Шахтер Донецк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 5
Lulinnha
Повторит историю с Конопляной. 
Ответить
+2
Momento
отдать Назаренка и Полесье можно распускать
Ответить
+1
Burevestnik
на ігрову позицію Назаренка 
є мінімум 2 бразильця.
Ответить
0
Andromed
цікавим би вийшов трансфер, подивимось чи відбудеться 
Ответить
0
Kh
ха-ха-ха! пытаюцца усилицца динама и шахтёр максимально перед встречами с М1925. но ничего вам не поможет можете не старацца!
Ответить
-1
