Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины

Донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье» могут стать авторами сенсационного обмена футболистами сборной Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке.

«Горняки» заинтересованы в услугах левого вингера Александра Назаренко, который сможет заменить бразильского легионера Кевина – тот перебрался в английский «Фулхэм».

Взамен донецкий клуб готов отдать центрального полузащитника Егора Назарину, дополнительно «волки» получат финансовую компенсацию. Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань давно планировал усилить центр поля.

На данный момент стороны продолжают активные переговоры, в ходе которых намерены уладить все детали потенциальной сделки.

Назаренко в нынешнем сезоне сыграл десять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость вингера составляет 2 миллиона евро.

В активе Назарины четыре поединка в чемпионате и еврокубках, однако результативными действиями игрок не отличался. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.