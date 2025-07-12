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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 15:54 | Обновлено 12 июля 2025, 16:12
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил состав легионером из Гамбии

Аладжи Уолли стал игроком ровенского клуба

12 июля 2025, 15:54 | Обновлено 12 июля 2025, 16:12
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил состав легионером из Гамбии
НК Верес. Аладжи Уолли

Ровенский «Верес» официального объявил о подписании гамбийского легионера Аладжи Уолли. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 19-летний форвард подписал контракт с «волками» на пять лет – до лета 2030. О финансовых аспектах соглашения между футболистом и клубом не сообщается.

«Поздравляем в красно-черной семье», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

Аладжи – воспитанник клуба Хоукс (Гамбия), за который выступал в течение трех последних лет. В составе Хоукс в элитном дивизионе чемпионата Гамбии Аладжи Уолли в общей сложности провел 53 матча. Забил 31 гол и выполнил 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Верес попрощался с воспитанником, который зажигал в команде U-19.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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