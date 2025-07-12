ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил состав легионером из Гамбии

Ровенский «Верес» официального объявил о подписании гамбийского легионера Аладжи Уолли. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 19-летний форвард подписал контракт с «волками» на пять лет – до лета 2030. О финансовых аспектах соглашения между футболистом и клубом не сообщается.

«Поздравляем в красно-черной семье», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

Аладжи – воспитанник клуба Хоукс (Гамбия), за который выступал в течение трех последних лет. В составе Хоукс в элитном дивизионе чемпионата Гамбии Аладжи Уолли в общей сложности провел 53 матча. Забил 31 гол и выполнил 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Верес попрощался с воспитанником, который зажигал в команде U-19.