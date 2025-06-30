ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос

Львовский «Рух» официально объявил о продаже украинского нападающего Юрия Климчука в ковалевский «Колос».

Прощальная публикация для 28-летнего футболиста началась со слов: «СПАСИБО, ЛЕГЕНДА!».

Нападающий присоединился к «Руху» в 2019 году, когда клуб выступал в Первой лиге, и был одним из главных творцов успеха команды, помог львовянам выйти в УПЛ и выступать там на высоком уровне. В то же время Климчук является рекордсменом нашего клуба – лучший бомбардир в истории «Руха» (42 гола) и игрок, который провел наибольшее количество матчей за «Рух» (135 поединков).

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федик определился со своим тренерским штабом.