ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
Юрий Климчук покинул «Рух»
Львовский «Рух» официально объявил о продаже украинского нападающего Юрия Климчука в ковалевский «Колос».
Прощальная публикация для 28-летнего футболиста началась со слов: «СПАСИБО, ЛЕГЕНДА!».
Нападающий присоединился к «Руху» в 2019 году, когда клуб выступал в Первой лиге, и был одним из главных творцов успеха команды, помог львовянам выйти в УПЛ и выступать там на высоком уровне. В то же время Климчук является рекордсменом нашего клуба – лучший бомбардир в истории «Руха» (42 гола) и игрок, который провел наибольшее количество матчей за «Рух» (135 поединков).
Ранее главный тренер «Руха» Иван Федик определился со своим тренерским штабом.
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