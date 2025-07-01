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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 10:10 |
546
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты вернули своего воспитанника, который играл за Рух

Ярослав Карабин присоединился к «левам» на правах свободного агента

01 июля 2025, 10:10 |
546
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты вернули своего воспитанника, который играл за Рух
ФК Карпаты Львов. Ярослав Карабин

«Карпаты» официально объявили о трансфере Ярослава Карабина, который является воспитанником львовского клуба. Информация о переходе футболиста была опубликована на сайте «львов».

Карабин является воспитанником СДЮШОР «Карпаты». Затем выступал за юношескую и молодежную команды КПФ «Карпаты, а также был в заявке на матч УПЛ. В сезоне 2020/21 Ярослав отыграл четыре поединка за клуб во Второй лиге.

Осенью 2020-го подписал контракт с «Рухом», в составе которого дебютировал в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне Ярослав принял участие во всех 30 матчах «желто-черных» в элитном дивизионе и отличился шестью голами –– это лучший показатель команды.

Вызывался в молодежную сборную Украины.

По данным портала Transfermarkt контракт форварда с «Рухом» завершился в июне, поэтому к «Карпатам» он присоединился на правах свободного агента.

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Карпаты Львов Рух Львов Ярослав Карабин трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Карпаты Львов
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