ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку

Абсолютный дебютант украинской Премьер-лиги «Кудровка» пополнилась очередным новобранцем.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, новым подписанием «Кудровки» стал 20-летний фулбек «Динамо» Алексей Гусев, являющийся сыном легендарного игрока «бело-синих» Олега Гусева, который ныне занимает пост ассистента главного тренера киевлян.

О деталях контракта подробностей пока нет, однако известно, что Гусев будет выступать за «Кудровку» на условиях аренды.

Минувший сезон Гусев также провел вне «Динамо», выступая на правах аренды сперва за «Зарю», а затем за «Металлист 1925».