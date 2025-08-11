ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Алексей Гусев будет выступать в команде, представляющей Черниговскую область, на правах аренды
Абсолютный дебютант украинской Премьер-лиги «Кудровка» пополнилась очередным новобранцем.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, новым подписанием «Кудровки» стал 20-летний фулбек «Динамо» Алексей Гусев, являющийся сыном легендарного игрока «бело-синих» Олега Гусева, который ныне занимает пост ассистента главного тренера киевлян.
О деталях контракта подробностей пока нет, однако известно, что Гусев будет выступать за «Кудровку» на условиях аренды.
Минувший сезон Гусев также провел вне «Динамо», выступая на правах аренды сперва за «Зарю», а затем за «Металлист 1925».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кингсли Коман покинет «Баварию»
Команды встретились в матче второго тура УПЛ