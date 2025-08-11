Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 15:27 | Обновлено 11 августа 2025, 15:44
ФК Динамо

Абсолютный дебютант украинской Премьер-лиги «Кудровка» пополнилась очередным новобранцем.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, новым подписанием «Кудровки» стал 20-летний фулбек «Динамо» Алексей Гусев, являющийся сыном легендарного игрока «бело-синих» Олега Гусева, который ныне занимает пост ассистента главного тренера киевлян.

О деталях контракта подробностей пока нет, однако известно, что Гусев будет выступать за «Кудровку» на условиях аренды.

Минувший сезон Гусев также провел вне «Динамо», выступая на правах аренды сперва за «Зарю», а затем за «Металлист 1925».

Кудровка Алексей Гусев Динамо Киев трансферы УПЛ аренда игрока
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
