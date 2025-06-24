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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 13:26 | Обновлено 24 июня 2025, 13:41
564
1

Аренда окончена. Легионер Колоса возвращается в свой клуб

Завершился срок аренды Джованни Боливара

24 июня 2025, 13:26 | Обновлено 24 июня 2025, 13:41
564
1
Аренда окончена. Легионер Колоса возвращается в свой клуб
ФК Колос. Джованни Боливар

Подошел к концу срок аренды венесуэльского нападающего Джованни Боливара. Форвард покидает «Колос» и вернется в свой клуб «Альбасете».

Джованни Боливар присоединился к «Колосу» в августе 2024 года. Провел за клуб 20 матчей в УПЛ. Забил три мяча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего венесуэльца в 600 тысяч евро.

По условиям арендного соглашения у «Колоса» было право выкупа контракта игрока. Но клуб решил эту опции не использовать.

«Мы благодарим Джованни за все, что он сделал для ковалевского клуба, и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!», – написала пресс-служба «Колоса».

Ранее сообщалось, что «Колос» намерен усилить состав игроками «Руха», «Ингульца» и легионером.

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Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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Комментарии 1
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Keen Vision
Шкода, він непогано вписався. Можливо, сума трансферу виявилася завеликою.
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