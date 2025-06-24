Аренда окончена. Легионер Колоса возвращается в свой клуб

Подошел к концу срок аренды венесуэльского нападающего Джованни Боливара. Форвард покидает «Колос» и вернется в свой клуб «Альбасете».

Джованни Боливар присоединился к «Колосу» в августе 2024 года. Провел за клуб 20 матчей в УПЛ. Забил три мяча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего венесуэльца в 600 тысяч евро.

По условиям арендного соглашения у «Колоса» было право выкупа контракта игрока. Но клуб решил эту опции не использовать.

«Мы благодарим Джованни за все, что он сделал для ковалевского клуба, и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!», – написала пресс-служба «Колоса».

Ранее сообщалось, что «Колос» намерен усилить состав игроками «Руха», «Ингульца» и легионером.