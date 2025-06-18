Клуб УПЛ намерен усилить состав игроками Руха, Ингульца и легионером
«Колос» заинтересован в услугах Катрича, Красничи, Климчука и Сидорова
Клуб Украинской Премьер-лиги – «Колос» из Ковалевки – продолжает подготовку к следующему сезону в элитном дивизионе.
По информации источника ТаТоТаке, коллектив планирует серьезно усилить состав для борьбы за высокие позиции в турнирной таблице. Шанс в первой команде получат два игрока, которые вернутся из аренд: форвард Антон Салабай (Ворскла) и фланговый полузащитник Олег Ильин (Оболонь).
Кроме того, «Колос» намерен подписать трех футболистов на полноценной основе, еще одного взять в аренду:
- атакующий полузащитник Альбин Красничи (Приштина)
- левый защитник Виталий Катрич (Ингулец)
- форвард Юрий Климчук (Рух)
- форвард Алексей Сидоров (играл в аренде за Колос, должен вернуться в Металлист 1925. Клуб из Ковалевки планирует снова оформить аренду)
Также «Колос» договорился о продлении контракта с опорным полузащитником Александром Демченко.
По итогам сезона 2024/25 подопечные Руслана Костышина заняли десятую позицию в турнирной таблице.
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