Клуб УПЛ намерен усилить состав игроками Руха, Ингульца и легионером

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Колос» из Ковалевки – продолжает подготовку к следующему сезону в элитном дивизионе.

По информации источника ТаТоТаке, коллектив планирует серьезно усилить состав для борьбы за высокие позиции в турнирной таблице. Шанс в первой команде получат два игрока, которые вернутся из аренд: форвард Антон Салабай (Ворскла) и фланговый полузащитник Олег Ильин (Оболонь).

Кроме того, «Колос» намерен подписать трех футболистов на полноценной основе, еще одного взять в аренду:

атакующий полузащитник Альбин Красничи (Приштина)

левый защитник Виталий Катрич (Ингулец)

форвард Юрий Климчук (Рух)

форвард Алексей Сидоров (играл в аренде за Колос, должен вернуться в Металлист 1925. Клуб из Ковалевки планирует снова оформить аренду)

Также «Колос» договорился о продлении контракта с опорным полузащитником Александром Демченко.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Руслана Костышина заняли десятую позицию в турнирной таблице.