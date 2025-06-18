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  4. Клуб УПЛ намерен усилить состав игроками Руха, Ингульца и легионером
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 12:01 |
455
0

Клуб УПЛ намерен усилить состав игроками Руха, Ингульца и легионером

«Колос» заинтересован в услугах Катрича, Красничи, Климчука и Сидорова

18 июня 2025, 12:01 |
455
0
Клуб УПЛ намерен усилить состав игроками Руха, Ингульца и легионером
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Колос» из Ковалевки – продолжает подготовку к следующему сезону в элитном дивизионе.

По информации источника ТаТоТаке, коллектив планирует серьезно усилить состав для борьбы за высокие позиции в турнирной таблице. Шанс в первой команде получат два игрока, которые вернутся из аренд: форвард Антон Салабай (Ворскла) и фланговый полузащитник Олег Ильин (Оболонь).

Кроме того, «Колос» намерен подписать трех футболистов на полноценной основе, еще одного взять в аренду:

  • атакующий полузащитник Альбин Красничи (Приштина)
  • левый защитник Виталий Катрич (Ингулец)
  • форвард Юрий Климчук (Рух)
  • форвард Алексей Сидоров (играл в аренде за Колос, должен вернуться в Металлист 1925. Клуб из Ковалевки планирует снова оформить аренду)

Также «Колос» договорился о продлении контракта с опорным полузащитником Александром Демченко.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Руслана Костышина заняли десятую позицию в турнирной таблице.

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Колос Ковалевка Руслан Костышин Юрий Климчук Алексей Сидоров Олег Ильин Антон Салабай Александр Демченко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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