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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 17:01 | Обновлено 21 июля 2025, 17:17
277
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги

Руан Оливейра с нового сезона будет играть в УПЛ

21 июля 2025, 17:01 | Обновлено 21 июля 2025, 17:17
277
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Руан Оливейра

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Заря» Луганск, официально объявил о подписании 25-летнего центрального полузащитника «Метрополитано» Руана Оливейры.

Бразильский футболист заключил соглашение с луганским клубом, однако условия контракта стороны не разглашают.

«Добро пожаловать Руана в нашу команду и желаем достигать новых вершин вместе!», – написала пресс-служба клуба.

В сезоне 2024/25 Оливейра на правах аренды выступал за «Куябу» в бразильской Серии B. На счету полузащитника 14 матчей, два гола и четыре ассиста.

За «Метрополитано» Руан отыграл 14 поединки, в которых оформил лишь один гол. Также игрок представлял цвета «Коринтианса» (32 матча, два гола и три ассиста).

Ранее сообщалось, что Руан не проходил просмотр в украинском клубе, а сразу присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе.

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Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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