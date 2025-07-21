ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги
Руан Оливейра с нового сезона будет играть в УПЛ
Представитель Украинской Премьер-лиги, «Заря» Луганск, официально объявил о подписании 25-летнего центрального полузащитника «Метрополитано» Руана Оливейры.
Бразильский футболист заключил соглашение с луганским клубом, однако условия контракта стороны не разглашают.
«Добро пожаловать Руана в нашу команду и желаем достигать новых вершин вместе!», – написала пресс-служба клуба.
В сезоне 2024/25 Оливейра на правах аренды выступал за «Куябу» в бразильской Серии B. На счету полузащитника 14 матчей, два гола и четыре ассиста.
За «Метрополитано» Руан отыграл 14 поединки, в которых оформил лишь один гол. Также игрок представлял цвета «Коринтианса» (32 матча, два гола и три ассиста).
Ранее сообщалось, что Руан не проходил просмотр в украинском клубе, а сразу присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе.
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