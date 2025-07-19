Усиление для Зари. В Украину приехал бразилец, который играл за Коринтианс

Полузащитник бразильского «Метрополитано» Руан Оливейра с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Украины.

25-летний футболист уже прибыл в Украину и присоединился к луганской «Заре», которая проводит тренировочные сборы и готовится к новому сезону. Руан пройдет медосмотр, и если он окажется успешным, то будет подписан контракт.

По информации источника, игрок такого уровня не будет проходить просмотр, все зависит от медицинских показателей бразильца. Оливейра считается универсальным футболистом и может сыграть на любой позиции в центре поля (опорный, центральный, атакующий полузащитник).

В нынешнем сезоне играл на правах аренды за «Куябу» в Серии B – втором дивизионе Бразилии. Провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Имеет опыт выступлений за «Коринтианс». Рост – 1,76 см. Ориентировочная стоимость Руана составляет 600 тысяч евро.