Усиление для Зари. В Украину приехал бразилец, который играл за Коринтианс
Руан Оливейра подпишет контракт с луганским клубом, если успешно пройдет медосмотр
Полузащитник бразильского «Метрополитано» Руан Оливейра с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Украины.
25-летний футболист уже прибыл в Украину и присоединился к луганской «Заре», которая проводит тренировочные сборы и готовится к новому сезону. Руан пройдет медосмотр, и если он окажется успешным, то будет подписан контракт.
По информации источника, игрок такого уровня не будет проходить просмотр, все зависит от медицинских показателей бразильца. Оливейра считается универсальным футболистом и может сыграть на любой позиции в центре поля (опорный, центральный, атакующий полузащитник).
В нынешнем сезоне играл на правах аренды за «Куябу» в Серии B – втором дивизионе Бразилии. Провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Имеет опыт выступлений за «Коринтианс». Рост – 1,76 см. Ориентировочная стоимость Руана составляет 600 тысяч евро.
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