Пропустили в конце матча. Заря проиграла хорватскому клубу Вараждин

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении продолжает подготовку к старту нового чемпионата. В четверг, 17 июля, команда Виктора Скрипника провела очередной товарищеский матч.

Соперником «Зари» стал представитель чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне «Вараждин» занял четвертое место. В 36 матчах команда набрала 49 очков (11 побед, 16 ничьих и 9 поражений).

«Вараждин» открыл счет не 19-й минуте поединка. Автором гола стал Иван Мамут.

«Заря» отыгралась уже во втором тайме. Гол на свой счет на 64-й минуте записал Жуниньо.

Все шло к ничейному результату. Но навторой компенсированной минуте точный удар Леона Белцара принес хорватскому клубу победу.

Товарищеский матч. 17 июля. Словения

«Заря» Украина – «Вараждин» Хорватия – 1:2

Голы: Жуниньо 64 – Мамут 19, Белцар 90+2

«Заря»: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Янич (Жуниньо, 46), Тронтель (Пердута, 46), Малыш (Мичин, 46), Башич, Дрышлюк (Эскинья, 78), Кораблин (Саленко, 46), Вакула (Слесар, 46), Кремчанин (Белоцерковец, 46) (Маткевич, 78), Горбач (Будковский, 46).

Запасные: Косивский.