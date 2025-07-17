Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили в конце матча. Заря проиграла хорватскому клубу Вараждин
Товарищеские матчи
Заря
17.07.2025 19:00 – FT 1 : 2
Вараждин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 21:37 | Обновлено 17 июля 2025, 21:39
162
0

Пропустили в конце матча. Заря проиграла хорватскому клубу Вараждин

Решающий гол команда Виктора Скрипника пропустила в компенсированное время

17 июля 2025, 21:37 | Обновлено 17 июля 2025, 21:39
162
0
Пропустили в конце матча. Заря проиграла хорватскому клубу Вараждин
ФК Заря

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении продолжает подготовку к старту нового чемпионата. В четверг, 17 июля, команда Виктора Скрипника провела очередной товарищеский матч.

Соперником «Зари» стал представитель чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне «Вараждин» занял четвертое место. В 36 матчах команда набрала 49 очков (11 побед, 16 ничьих и 9 поражений).

«Вараждин» открыл счет не 19-й минуте поединка. Автором гола стал Иван Мамут.

«Заря» отыгралась уже во втором тайме. Гол на свой счет на 64-й минуте записал Жуниньо.

Все шло к ничейному результату. Но навторой компенсированной минуте точный удар Леона Белцара принес хорватскому клубу победу.

Товарищеский матч. 17 июля. Словения

«Заря» Украина – «Вараждин» Хорватия – 1:2

Голы: Жуниньо 64 – Мамут 19, Белцар 90+2

«Заря»: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Янич (Жуниньо, 46), Тронтель (Пердута, 46), Малыш (Мичин, 46), Башич, Дрышлюк (Эскинья, 78), Кораблин (Саленко, 46), Вакула (Слесар, 46), Кремчанин (Белоцерковец, 46) (Маткевич, 78), Горбач (Будковский, 46).

Запасные: Косивский.

По теме:
Второе поражение за день. Александрия уступила хорватскому Славен Белупо
Новичок УПЛ подписывает легионеров и готовится к топ-матчу с Шахтером
Первое поражение в Австрии. Карпаты в спарринге уступили клубу Дьер
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Заря Луганск чемпионат Хорватии по футболу Вараждин учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Футбол | 17 июля 2025, 08:17 28
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости

Михаил может вернуться уже в следующем году

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Футбол | 17 июля 2025, 07:23 14
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер

17 июля в 19:00 пройдет матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии

Все решил тай-брейк. Украина уступила чемпионам мира в Лиге наций
Волейбол | 17.07.2025, 19:55
Все решил тай-брейк. Украина уступила чемпионам мира в Лиге наций
Все решил тай-брейк. Украина уступила чемпионам мира в Лиге наций
Лидер Миная разорвал контракт с клубом и перешел в Левый Берег
Футбол | 17.07.2025, 20:39
Лидер Миная разорвал контракт с клубом и перешел в Левый Берег
Лидер Миная разорвал контракт с клубом и перешел в Левый Берег
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Другие виды | 16.07.2025, 21:23
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 2
Бокс
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
16.07.2025, 01:51 1
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 2
Другие виды
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
16.07.2025, 19:59 4
Футбол
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
17.07.2025, 14:27
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
16.07.2025, 19:46 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем